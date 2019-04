Vijf EuroNCAP sterren voor Range Rover Evoque

10 april 2019 | De nieuwe Range Rover Evoque heeft bij de meest recente botsproeven van Euro NCAP de maximale score van vijf sterren behaald. De score van 94 procent voor de inzittendenbescherming van volwassenen is bovendien de hoogste voor een Jaguar of Land Rover ooit. Behalve de hoge veiligheidsscore voor volwassenen scoort de nieuwe Range Rover Evoque ook uitstekend op het gebied van inzittendenbescherming voor kinderen, namelijk 87 procent.

De nieuwe generatie Range Rover Evoque wordt gebouwd op Land Rovers nieuwe Premium Transverse Architecture. Deze architectuur biedt niet alleen optimale inzittendenbescherming, maar is ook uitgerust met de nieuwste geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen, waaronder Emergency Braking, Lane Keep Assist, Front and Rear Parking Aids en een standaard Rear Camera om verkeersongevallen te helpen voorkomen. Ook is de nieuwe Range Rover Evoque standaard uitgerust met een voetgangersairbag. Deze combinatie van voorzieningen staat aan de basis van de vijfsterrenscore van de nieuwe Range Rover Evoque bij de strengste Euro NCAP-testprocedure tot nu toe.

Eigenaren kunnen de veiligheid nog verder verhogen met twee optiepakketten. Het Park Pack voegt Park Assist, 360-graden Parking Aid, Rear Traffic Monitor en Clear Exit Monitor toe, terwijl het Drive Pack Adaptive Cruise Control, Blind Spot Assist en High Speed Emergency Braking biedt voor extra gemak en veiligheid.

De nieuwe Range Rover Evoque is nu te bestellen voor prijzen vanaf € 56.400,-.