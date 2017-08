Autotest | Ooit had Land Rover het rijk alleen. Land Rover was het (vrijwel) enige merk dat auto's maakte die zich zowel in het terrein als op de openbare weg thuisvoelden. Inmiddels bieden vrijwel alle merken soortgelijke auto's aan, dus om zijn bevoorrechte positie te behouden moet Land Rover razendsnel blijven ontwikkelen. Ontdek de laatste generatie van de Discovery.

De Td4 is stil, soepel en perfect ingespeeld op de standaard aanwezige achttraps automaat. Het is dit samenspel waarmee de auto in de stad en op de snelweg overtuigt.

Ondanks de grootsheid die de Discovery V met zijn omvang, uitstraling en zitpositie geeft, zijn de leverbare motoren relatief bescheiden. Zo is eerst gereden met de "Td4" ; een 180 pk / 430 Nm sterke 2.0 liter viercilinder diesel. Dit vermogen is in de praktijk ruimschoots voldoende; ook voor het trekken van een aanhanger (tot 3.500 kg).

Een punt waarop Land Rover (samen met partner Jaguar) nog steeds achterloopt is "infotainment". Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem reageert storend traag op commando's. Bovendien is de indeling van de menu's lang niet altijd even logisch, hetgeen zoekwerk en/of frustratie oplevert. De versterkers en luidsprekers van Meridian zijn juist van topkwaliteit.

Eén van de punten waarop de de vorige Discovery achterbleef bij de concurrentie, was de uitrusting. De Discovery 5 biedt alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die anno 2017 mogen worden verwacht in dit segment, maar lang niet alles is standaard. Zelfs op de zeer luxueuze testauto waren adaptieve cruise-control en head-up display niet standaard aanwezig.

Wanneer slechts vijf zitplaatsen in gebruik zijn, is de bagageruimte al groter dan die van de gemiddelde stationcar. Door de tweede en derde zitrij op te klappen, ontstaat een laadruimte die die van een bestelbus benadert.

Instappen in de Discovery 5 vraagt een bescheiden klim. De luchtvering verlaagt het koetswerk iets om instappen eenvoudiger te maken en dat is geen overbodige luxe. Bovendien is de zit zeer hoog. Zelfs met de bestuurdersstoel in de laagste stand, vraag het lange benen om überhaupt de pedalen te kunnen bedienen! Kortom: dit is een ware mastodont die bij de eerste kennismaking imponeert met zijn grootsheid.

Niet alleen de stijl is bekend, zelfs de afmetingen! De Discovery V heeft namelijk vrijwel dezelfde afmetingen als de Range Rover. De Discovery heeft dezelfde wielbasis en dezelfde breedte. Het verschil zit in de hoogte (+5 cm) en de iets geringere overhang (-3 cm). De Range Rover is echter bedoeld als ultieme luxeauto en gaat veel verder op het gebied van aankleding en prestaties. Bij de Discovery draait het meer om ruimte en functionaliteit.

Wel lieten de vormgevers van Land Rover zich overduidelijk "inspireren" door de andere modellen van het merk. Op het gebied van vormgeving is de Discovery V daarom niet meer dan een variatie op een thema. Onderscheidende elementen zijn de asymmetrische achterklep, alsmede het zwarte dak dat doorloopt in de achterste zijruiten en boven de auto lijkt te zweven.

Dat ontwikkelen was noodzakelijk, want de vierde generatie van de Discovery was slechts een doorontwikkeling van de derde (uit 2004). Voor deze vijfde generatie is Land Rover daarom met een schoon vel papier begonnen.

Td6

Ter vergelijking is ook gereden met de "Td6". Deze zescilinder 3.0 liter diesel is goed voor 258 pk / 600 Nm en daarmee is de Discovery een compleet andere auto! In vergelijking met de Td4 reageert de Td6 met een zekere traagheid op commando's van de bestuurder. De grotere motor heeft domweg meer tijd nodig om op toeren te komen.

Wanneer de reactie uiteindelijk volgt, is dat er steevast één van overmacht. Vanuit stilstand kan de Td6 ronduit bruut accelereren, waarbij een imposant geluid klinkt om de sensatie compleet te maken. 130 km/u is wandeltempo en vrijwel ongeacht de snelheid is altijd een brute hoeveelheid reserve beschikbaar. Was de Discovery V al een grootse auto; met de Td6 onder de motorkap wordt de daad bij het woord gevoegd.

Weggedrag

Land Rover heeft met de Discovery heel lang vastgehouden aan het zogenaamde "ladderchassis", waarbij een auto bestaat uit een bodemplaat met daarop een koetswerk. Op dit moment bedienen vooral vrachtwagens en zware bedrijfsauto's zich van een dergelijke constructie. Eindelijk is de Discovery ook voorzien van een zelfdragend chassis, waarbij de bodem, zijkant en zelfs het dak samen één geheel vormen. Dit maakt een auto lichter, sterker en veiliger; dat laatste omdat kreukelzones exacter kunnen worden gepland.

De nieuwe constructie zorgt - samen met luchtvering - voor een compleet ander weggedrag dan voorheen. De Discovery V reageert met een zekere traagheid op de besturing, is zacht geveerd en helt nadrukkelijk over. Dat geeft de auto wederom een enorme grootsheid, maar dwingt bijna een kalme en vloeiende rijstijl af. Wanneer harder wordt gereden is de grip ruim voldoende, maar het overhellen geeft geen vertrouwenwekkend gevoel en is ronduit oncomfortabel voor passagiers. Rekening houdende met die beperkingen, is de Discovery een sublieme reisauto die niet ondanks, maar juist dankzij het weggedrag moeiteloos enorme afstanden aflegt (opnieuw is de gelijkenis met de Range Rover groot).

Terreinrijden

Land Rover kiest ook voor een comfortabel onderstel omdat de Discovery V is gemaakt voor gebruik in het terrein. Zelfs op een simpel bospad is het niet wensenlijk als iedere kuil wordt gevoeld als een klap door de auto. En zodra de wielen het onderhard voelen, is de Discovery in zijn element...

Terwijl terreinrijden bij veel concurrenten slechts een bijzaak is, staat het bij de Discovery nog altijd centraal. Bovendien bedienen de meeste concurrenten zich van louter elektronische oplossingen om terreinrijden mogelijk te maken (en niet zonder succes!). Land Rover gaat echter een stap verder en combineert al die elektronische hulpmiddelen met "ouderwets" mechaniek.

De Discovery V komt daarom veel verder in het terrein dan de gemiddelde SUV (Sports Utility Vehcile). Daarbij maakt Land Rover terreinrijden makkelijker, want het volstaat om met een draaiknop aan te geven welk terrein moet worden overwonnen. Daarna bundelen de elektronica, de luchtvering en het mechaniek hun krachten en kan iedereen terreinrijden als de beste...

Conclusie

Land Rover introduceert de vijfde generatie van de Discovery. Dankzij meer dan royale buitenmaten is de binnenruimte overweldigend en schittert de Discovery, veel meer dan voorheen, als meest praktische Land Rover. De uitrusting is helemaal bij de tijd, maar zoals bij veel "premium"-merken is de auto pas compleet wanneer veel (kostbare) opties worden bijbesteld.

Dankzij een nieuwe bouwwijze werd de auto veelzijdiger en veiliger. Op de openbare weg is de Discovery 5 uiterst comfortabel en leent de auto zich voor het afleggen van zeer lange afstanden. In het terrein is de Discovery vrijwel onverslaanbaar dankzij een combinatie van slimme elektronica en vertrouwde mechaniek.