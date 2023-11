Lancia hint naar nieuwe Ypsilon

De LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA vertegenwoordigt de eerste solide stap in de renaissancereis van het merk, met een duidelijke en ambitieuze elektrificatiestrategie die snel vordert. Dit alles in lijn met het strategisch Dare Forward-plan van Stellantis en ondersteund door Free2move Charge in een volledig oplaad-ecosysteem.

Het vandaag gepresenteerde beeld van de 'tavolino' (tafel) toont een detail en designelement. Het doet sterk denken aan het 'thuisgevoel'-concept dat altijd centraal heeft gestaan bij Lancia en nu relevanter is geworden dankzij de samenwerking met Cassina.