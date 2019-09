Kia XCeed

Kia maakt prijzen XCeed bekend

5 september 2019 | Kia maakt de vanafprijzen bekend van de geheel nieuwe XCeed. De nieuwste telg van de Ceed-familie is leverbaar als DynamicLine, DynamicPlusLine en ExecutiveLine. Kia biedt tevens een Design Pack met onder meer een glazen schuif-/kanteldak en een interactief, volledig digitaal instrumentarium. Prijzen beginnen bij 29.995 euro. De XCeed is per direct te bestellen en de levering start in oktober 2019.

