Kia start productie vernieuwde XCeed

In Zilina wordt naast de vernieuwde XCeed ook de andere modellen uit de Ceed-familie en de nieuwe Sportage geproduceerd. De fabriek is recentelijk ingrijpend vernieuwd. Zo worden er 40 nieuwe robots ingezet, onder meer in de assemblagehallen en de spuitcabines. Dit is onderdeel van een langetermijnplan dat als doel heeft om met automatisering een efficiënter en ecologisch verantwoord productieproces te realiseren. De fabriek in Zilina gebruikt op dit moment al 100% duurzame energie voor de dagelijkse operatie. Warmte en water uit de spuitinrichting worden gerecycled om de afvalstroom te verminderen.

De nieuwe Kia XCeed heeft een opvallend coupédesign en een nieuw interieur met diverse connected mogelijkheden. Voor het eerst is de cross-over ook leverbaar in de sportieve GT-line uitvoering. Naast de uitvoeringen met verbrandingsmotor zijn er PHEV-modellen met plug-in hybridetechnologie.

De nieuwe Kia XCeed is te bestellen voor prijzen vanaf € 28.695,-. De levering start nog voor het einde van 2022.