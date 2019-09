Autotest | Twee feitjes over de Kia XCeed. De auto is per toeval tot stand gekomen. En nu de XCeed eenmaal is gerealiseerd, verwacht Kia dat het model de verkopen van alle andere versies van de Ceed zal overtreffen. Hoe kan een auto "per ongeluk" worden ontworpen? En zal deze toevalstreffer daadwerkelijk succesvol zijn?

De vorige generatie van de Kia Cee'd (toen nog geschreven met apostrof in de naam) was beschikbaar als hatchback, stationcar en coupé. De vraag naar de coupé was minimaal. Daarom zocht Kia naar een meer gangbaar type auto om deze te vervangen. Dus kreeg de ontwerpafdeling de opdracht een originele opvolger te tekenen. Zoals gebruikelijk in de autoindustrie kwamen de ontwerpers met diverse voorstellen, waarvan de directie er één moest uitkiezen.

Crossover

Dit keer kon men echter niet kiezen en werd besloten twee nieuwe modellen in productie te nemen. De eerste is de "ProCeed", een zogenaamde "Shooting Brake", een stationcar met de lijnen van een coupé. De tweede is de "XCeed", waarbij de X staat voor "crossover". Een crossover is een mix van een SUV (Sports Utility Vehicle, ofwel luxe terreinwagen) en een gewone personenauto. En daarmee onderscheidt de XCeed zich meteen van een aantal concurrenten. Diverse automerken bieden namelijk slechts stoer aangeklede uitvoeringen van bestaande modellen aan. De XCeed gaat een stuk verder dan dat! Alleen de voordeuren en buitenspiegels zijn gelijk aan die van de andere Ceeds, verder is ieder deel van het plaatwerk uniek voor de XCeed.

De XCeed is een hoger (+5 cm) dan de gewone Ceed en biedt bovendien meer bodemvrijheid (totaal 184 mm), zodat dit avontuurlijk uitziende model daadwerkelijk beter uit de voeten kan op ruige ondergrond. Daarbij zorgen de uitgesproken gespierde lijnen voor een veel stoerdere uitstraling. En daar gaat het om: volgens onderzoek van Kia kiest 64% van de kopers een crossover om de uitstraling. Kia heeft zijn huiswerk goed gedaan, want in vergelijking met andere crossovers ziet de XCeed er buitengewoon goed uit. Kies wel een XCeed in een sprekende kleur, in het wit of grijs is de charme er snel van af.

Ruimte en uitrusting

Behalve het uiterlijk is ook de binnenruimte een reden om voor een crossover te kiezen. Dankzij extra overhang voor en echter biedt de XCeed meer ruimte dan de Ceed hatchback. Dit komt vooral de bagageruimte ten goede (is 426 liter, was 395 liter). Van de grotere bodemvrijheid is bij het instappen weinig merkaar. Eenmaal achter het stuur gezeten is juist wel merkbaar dat de XCeed iets hoger op de poten staat. Ondanks het feit dat de cabine even hoog is als die van de gewone Ceed (het voorportier is immers identiek), had de testrijder moeite om een prettige zitpositie te vinden. Wie lang van stuk is, raakt al snel het dak en wordt gedwongen om onderuit te zitten. De ruimte op de achterbank is ruim voldoende.

Om de XCeed tot een speciale auto te maken, heeft het interieur een speelse aankleding. Bij de testauto bestaat dat uit geel stiksel in de stoelbekleding en gele accenten in het dashboard. Smaken verschillen, maar de Autozine redacteur vindt het prachtig!

„De XCeed mag dan een toevalstreffer zijn, het model heeft alles in zich om vele harten te veroveren en zo het succes van de andere uitvoeringen van de Ceed te overtreffen“

Iedere Kia Ceed heeft standaard en rijke uitrusting met een modern infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie incl. internetverbinding) en semi-zelfrijdende functies (de bestuurder assisteren en ingrijpen bij gevaar) en dat geldt ook voor de XCeed. Bovendien is de XCeed de eerste Kia met digitale in plaats van analoge klokken. De traditionele toerenteller en snelheidsmeter zijn vervangen door een beeldscherm. Dit is in de prakijk prima afleesbaar, maar Kia maakt nauwelijks gebruik van de extra mogelijkheden die dit biedt. De gebruiker kan niet kiezen uit verschillende layouts en is ook niet vrij om de gegevens te tonen zoals hij/zij dat wil. Wellicht dat een software-update hier later verbetering in brengt?

Weggedrag

Het doel van een crossover is om het beste van twee werelden te bieden: de verfijning en het veilige weggedrag van een personenauto en de ruimte plus stoere uitstraling van een terreinauto. Dat is echter een hele uitdaging!

Het hoger maken van de XCeed was eenvoudig: door te kiezen voor een andere wielophanging en een grotere wielmaat nam de rijhoogte toe. Daarmee kwam echter ook het zwaartepunt hoger te liggen. Om dat de compenseren moest Kia veel aanpassen: van besturing tot elektronisch stabiliteitssysteem. De voorwielen hebben unieke schokbrekers die kleine oneffenheden goed kunnen verwerken en tegelijkertijd extra stug zijn om te voorkomen dat deze hoge auto gaat "wiebelen". Omdat Kia alleen de voorwielophanging heeft aangepast, reageert de XCeed niet altijd even harmonieus. Op lage snelheid worden korte hobbels keurig opgevangen, terwijl grotere onregelmatigheden juist flinke klappen kunnen veroorzaken. In de bocht kan de XCeed zelfs uit koers worden gebracht door richels die dwars op de rijrichting staan.

Voor deze test is gereden met drie verschillende versies van de XCeed. In de regel geeft een andere motor vanwege het gewicht een auto ook een ander weggedrag, maar dat geldt niet voor de XCeed. Kia doet er alles aan de XCeed, ondanks de hoogte, een veilig weggedrag te geven en daarom is het onderstel altijd stevig. De XCeed remt prima, maar meer gevoel in het rempedaal was welkom geweest. De XCeed is alleen leverbaar met voorwielaandrijving, vierwielaandrijving is niet verkrijgbaar.

Motoren

Een andere reden om een crossover te verkiezen boven een SUV is het verbruik. Een hoge auto heeft een minder gunstige stroomlijn en dan moet de motor harder werken om uiteindelijk dezelfde prestaties neer te zetten bij een hoger verbruik. De XCeed zou dus zuiniger moeten zijn dan een SUV die vergelijkbare prestaties neerzet.

Eerst is gereden met de 1.4 liter viercilinder benzinemotor die goed is voor 140 pk / 242 Nm. Deze is optioneel te combineren met een 6-traps automaat die zijn werk perfect verstaat. De automaat voelt de bestuurder goed aan, schakelt steeds op het juiste moment en doet dat schokvrij en daarom onmerkbaar. De "1.4 T-GDi" presteert onder alle omstandigheden ruim voldoende. In de stad is de XCeed vlot en alert, op de buitenweg stil en comfortabel. Het testverbruik kwam uit op 7.9 liter per 100 km. Ondanks een veeleisend testparcours (stadsverkeer en veel bergweggetjes) is dat hoog voor een auto als deze.

Ter vergelijking is ook gereden met de 1.6 liter benzinemotor (204 pk / 265 Nm). Omdat deze vanaf een lager toerental meer vermogen levert, voelt de XCeed capabel en meer volwassen. Uiteraard zijn de prestaties ook beter dan die van de kleinere motor, maar in de pratijk is het vooral het gemak waarmee de 1.6 liter motor presteert dat de echte meerwaarde biedt.

Alhoewel niet in Nederland verkrijgbaar, is ook gereden met de XCeed diesel (136 pk / 280 Nm). Daarbij is duidelijk merkbaar dat Kia, net als vele andere autofabrikanten, weet dat de dieselmotor op zijn retour is. Terwijl de benzinemotoren met iedere generatie merkbaar beter worden, staat de dieseltechniek stil. Bestaande motoren worden met vele filters schoner gemaakt zodat ze aan de laatste emissie-eisen voldoen, maar qua prestaties of verfijning worden geen stappen gezet. Net zoals in de voorgaande modellen van Kia is deze dieselmotor nog steeds rustig (niet stil), vlot en zuinig (6.4 liter per 100 km). De verwachte stap vooruit volgt in 2020, dan zal de XCeed ook beschikbaar zijn met plug-in hybride motor.

Conclusie

Toen de ontwerpers van Kia op zoek waren naar originele nieuwe modellen, ontwierpen ze als probeersel een avontuurlijke versie van de Ceed. Die viel meteen zo in de smaak, dat Kia besloot de "XCeed" daadwerkelijk in productie te nemen.

De "X" in "XCeed" staat voor "crossover" en dat betekent een mengvorm van een terreinauto en een personenauto. In de regel moet een crossover het beste van die twee werelden combineren, maar helaas is dat bij de XCeed niet gelukt. De XCeed stuurt niet beter dan een "echte" terreinwagen (of SUV). Alhoewel de prestaties van de drie geteste motoren prima zijn, ligt het verbruik nauwelijks lager dan bij een SUV. Daarom biedt de XCeed de lusten, maar ook de lasten van een SUV en dat was niet de bedoeling. De andere crossover van Kia, de Stonic, is in dit opzicht een meer geslaagde auto.

Cijfers zijn echter rationeel. Wanneer meer op het gevoel wordt afgegaan, luidt de conclusie heel anders. Naast crossovers van andere merken weet de XCeed nog meer te overtuigen met de vormgeving. Daarbij gaat Kia verder dan alleen het avontuurlijk aankleden van een bestaand model. De XCeed biedt daadwerkelijk meer bodemvrijheid en geeft mede daarom ook een andere rijervaring. Net zoals iedere andere Kia Ceed is de uitrusting modern en compleet. De XCeed mag dan een toevalstreffer zijn, het model heeft alles in zich om vele harten te veroveren en zo het succes van de andere uitvoeringen van de Ceed te overtreffen.