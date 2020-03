Kia XCeed wint Red Dot Design award

31 maart 2020 | De XCeed, de nieuwste crossover van Kia, heeft de 2020 Red Dot Design Award gewonnen in de categorie 'product design'. De XCeed is het vierde model uit de Ceed familie dat is bekroond met de prestigieuze designprijs.

De nieuwste onderscheiding van de XCeed brengt het totale aantal Red Dot Awards voor Kia op 25, sinds het merk in 2009 er voor het eerst een won. In 2019 zijn de andere leden uit de Ceed-familie, de Ceed, Ceed Sportswagon en ProCeed ook bekroond met een Red Dot Design award vanwege hun sterke ontwerp. Eerder dit jaar sleepte de XCeed ook al een andere grote designprijs in de wacht: de iF Design Award. De twee designprijzen zijn niet de eerste onderscheidingen die de crossover van Kia sinds zijn introductie heeft gewonnen. Vorig jaar nog won hij een 'Das Goldene Lenkrad' in Duitsland en de Urban Car Award binnen de Women's World Car of the Year-verkiezing.

Karim Habib, Hoofd van het Kia Design Center is verheugd met de nieuwste onderscheiding: "De Kia XCeed is het toonbeeld van onze nieuwe designstrategie en ik ben enorm trots dat de inspanningen van ons team worden gewaardeerd door klanten over de hele wereld". Het internationale designteam van Kia heeft grote stappen gemaakt in de afgelopen jaren. Het nieuwe design wordt niet alleen door consumenten wereldwijd, maar ook door designexperts gewaardeerd. Het team kreeg recentelijk nog versterking van Jochen Paesen, de nieuwe Vice President Interior Design, die zijn ervaring bij onder meer BMW en start-up NIO heeft opgedaan.

De Kia XCeed is in de tweede helft van 2019 geïntroduceerd en de eerste geëlektrificeerde versie, de XCeed Plug-in Hybrid, is sinds kort leverbaar in Nederland. De Kia XCeed is exclusief ontworpen voor Europa, in de Europese ontwerpstudio van Kia in Frankfurt.

De Red Dot Awards worden jaarlijks uitgereikt in de categorieën Product Design, Brands & Communication en Design Concept. De jury, bestaande uit 40 deskundige onafhankelijke ontwerpers, designprofessoren en journalisten van over de hele wereld, beoordeelt de beste producten die elk jaar door verschillende industrieën worden geïntroduceerd. De inzendingen worden beoordeeld op innovatie, kwaliteit, functionaliteit en milieuvriendelijkheid. Voor de editie in 2020 heeft de jury in totaal 6.500 inzendingen uit 60 landen beoordeeld. De Red Dot Awards, in 1955 gelanceerd door het Design Center van Noordrijn-Westfalen, Duitsland, behoren vandaag de dag tot de meest prestigieuze designprijzen ter wereld.

Kia XCeed nu ook als ComfortLine

17 februari 2020

Kia maakt prijzen XCeed bekend

5 september 2019

Kia doet boekje open over XCeed

19 augustus 2019

Kia presenteert XCeed

26 juni 2019