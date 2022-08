Kia prijst vernieuwde XCeed

Op zoek naar een Kia XCeed 1.4 T-GDi DynamicPlusLine DTC?

bynco heeft er 29 vanaf € 23.095,-

Qua vormgeving is de vernieuwde XCeed te herkennen, onder andere aan het nieuw ontworpen front met de aangescherpte koplampen en geïntegreerde LED mistlampen, een smallere tiger-nose grille en dynamisch getekende luchtinlaten. Achter springt de nieuwe bumper met een subtiele restyling van de diffuser en skidplates in het oog. De PHEV-uitvoeringen onderscheiden zich uiterlijk door de laadpoort in het linker voorscherm en de hoogglans zwarte, gesloten grille met satijnchromen omlijsting.

Het digitale, interactieve 12,3 inch instrumentencluster heeft nieuwe graphics én aan de rijmodi kunnen nu verschillende displaythema's worden gekoppeld. Andere verbeteringen zijn het glanzend zwarte paneel rondom de versnellingspook en de nieuwe achteruitkijkspiegel met slanke randen.

GT-Line

Hét nieuws voor de nieuwe XCeed is de beschikbaarheid van de sportieve GT-Line- en GT-PlusLine-uitvoeringen. Uiterlijk onderscheiden die zich door een agressievere uitstraling en dynamische accenten, in het interieur overheerst sportiviteit dankzij bijvoorbeeld zwarte accenten, sportstoelen, een sportief D-vormig stuurwiel en diverse GT-Line logo's.

First Edition

Voor een meerprijs van € 1.500,- ten opzichte van de XCeed DynamicLine beschikt de GT-Line First Edition over 18 inch lichtmetalen GT-Line velgen, sportstoelen met grijze stiksels en GT-Line logo's, stoelverwarming en een D-shaped stuurwiel met GT-Line logo en stuurwielverwarming. Uitvoeringen die voorzien zijn van de DCT7-automaat krijgen aanvullend bovendien zaken zoals adaptieve cruise control met navigatieondersteuning (NSCC-C), autonome rijbaanvolgassistentie met file-assistentie (LFA), snelwegassistentie (HDA) en schakelflippers achter het stuurwiel.

Qua aandrijving is de XCeed GT-Line First Edition te combineren met de 1.0 T-GDi (88 kW/120 pk, vanaf € 32.195,-) of de 117 kW/160 pk sterke 1.5 T-GDi (vanaf € 34.195,-). Die laatste is ook te bestellen met de DCT7-automaat.

Prijzen

Naast de GT-Line- en GT-PlusLine-versies is de XCeed uiteraard ook te bestellen in de reguliere, vertrouwde uitvoeringen. Als 1.0 T-GDi ComfortLine beginnen de prijzen bij € 28.695,-. Wie houdt van extra luxe en comfort kan zowel voor de 1.0 T-GDi als de 1.5 T-GDi kiezen voor de DynamicLine, DynamicPlusLine en het topmodel, de ExecutiveLine. De topmotorisering, de 1.6 T-GDi met 160 kW/204 pk, is er alleen als GT-PlusLine, vanaf € 44.995,-.

Naast de verbrandingsmotoren levert Kia de cross-over ook als XCeed PHEV, voorzien van de 103 kW/141 pk sterke 1.6 GDi PHEV DCT6. Deze plug-in hybrideversie kan maximaal 48 kilometer geheel elektrisch rijden op een acculading. De XCeed PHEV is er als DynamicLine vanaf € 36.495,-.

De vernieuwde XCeed is per direct te bestellen en staay het vierde kwartaal van 2022 bij de Kia-dealers.