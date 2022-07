Kia XCeed vernieuwd voor modeljaar 2022

Op zoek naar een Kia XCeed 1.4 T-GDi DynamicPlusLine DTC?

De designers van het Europese designcentrum van Kia in Frankfurt hebben het ontwerp van de XCeed op verschillende vlakken vernieuwd. De Kia XCeed is voorzien van nieuwe LED-koplampen en een opnieuw ontworpen grille, voorbumper en luchtinlaten. Door de mistlampen op eigen wijze in de koplampen te integreren, konden de ontwerpers aan weerszijden luchtgeleiders aanbrengen die de lucht soepel rond de wielen van de auto leiden om de luchtweerstand te verminderen en het brandstofverbruik te verlagen.

Aan de achterzijde vallen onder meer een nieuwe diffuser met een glanzend zwarte skidplate en een bijzondere 'uitlaat-look'-ontwerp op. Van opzij loopt de relatief lange motorkap van de XCeed subtiel over in de A-stijlen achter de voorwielen, waardoor de auto een naar achteren gebogen silhouet krijgt. Hoewel de wielbasis met 2.650 mm gelijk is aan die van andere modellen in de Ceed-reeks, zijn de overhangen voor en achter van de XCeed ten opzichte van de vijfdeurs hatchback verlengd met 25 mm vóór (tot 905 mm) en 60 mm achter (tot 840mm). De enige carrosseriepanelen die zijn overgenomen van de vijfdeurs hatchback zijn de voorportieren.

De snel aflopende daklijn die naar de hellende fastback-achterklep leidt, versterkt het dynamische uiterlijk van deze Kia. Hij is leverbaar met verschillende 16- of 18-inch machinaal bewerkte aluminium velgen met 205/60 R16 of 235/45 R18-banden.

De LED-achterlichten stralen een technische lichtsignatuur uit die, vanuit bepaalde hoeken bekeken, naar voren lijkt te schieten in de schouders van de auto. De lijnen die horizontaal over de achterklep en achterbumper lopen, geven de nieuwe XCeed een bredere, stabielere uitstraling.

De bodemvrijheid van de XCeed is 172 mm op 16-inch wielen en 184 mm op 18-inch wielen, dit is tot 44 mm meer ten opzichte van de Ceed vijfdeurs hatchback. De wielkast- en dorpelbekleding geven de auto, samen met de satijnverchroomde dakrails, een stoere uitstraling.

GT-Line

De GT-Lines behoren in de afgelopen jaren tot één van de meest gekozen uitvoeringen in het hele Kia-gamma. Ook de XCeed is nu verkrijgbaar in deze extra dynamische uitvoering.

De nieuwe GT-Line biedt een reeks sportieve details die hem onderscheiden van de andere uitvoeringen. De sportieve lagere luchtinlaat en zijbumperbekleding zorgen, in combinatie met de tiger nose grille, voor een agressievere uitstraling. Aan de achterzijde vallen met name de nieuwe zeshoekige LED-achterlichten en een sportieve, in carrosseriekleur gespoten onderste diffuser op. De XCeed GT-Line staat op slanke, machinaal afgewerkte 18-inch lichtmetalen velgen voor een atletische uitstraling, terwijl de dorpels in carrosseriekleur, glanzend zwarte dakrails en spiegels zijn actieve en dynamische uiterlijk versterken.

De nieuwe Kia XCeed wordt leverbaar in 12 lakkleuren, afhankelijk van de gekozen uitvoering, waaronder drie nieuwe zeer onderscheidende kleuren: Lemon Splash, Celadon Spirit Green en Yuca Steel Grey.

Interieur

Het 'zwevende' infotainmentsysteem met touchscreen staat los van het dashboard, terwijl het onderste deel van het instrumentenpaneel een reeks aanraakgevoelige knoppen, draaiknoppen en schakelaars biedt om het audiovolume, de klimaatregeling en de ventilatie te regelen.

Het 12,3-inch digitaal interactief instrumentencluster van de nieuwe Kia XCeed heeft nieuwe graphics én aan de verschillende rijmodi kunnen verschillende displaythema's worden gekoppeld. Het glanzend zwarte paneel rondom de versnellingspook en de nieuwe achteruitkijkspiegel met dunne randen zijn verdere verbeteringen op zowel het gebied van vorm als functie.

Het interieur is afgewerkt met soft-touch materialen, en de satijnen chromen dashboardbekleding versterkt het luxe gevoel. Er is keuze uit verschillende bekledingsmaterialen waaronder suède, synthetisch leer of echt lederen bekleding.

Het interieur van de GT-Line staat bol van de sportieve details waaronder een door de autosport geïnspireerd 'D-shape' sportstuur, zwarte hemelbekleding, een versnellingspook omwikkeld met geperforeerd leer en speciale GT-Line bekleding.

Aandrijflijnen

De nieuwe Kia XCeed is leverbaar met verschillende aandrijflijnen. Er zijn drie turbobenzinemotoren met directe injectie (T-GDi) beschikbaar, te beginnen met de driecilinder 1.0 T-GDi met 120 pk en 172 Nm koppel en een viercilinder 1.5 T-GDi met 160 pk en 253 Nm. De 1.6 T-GDi van de Ceed en ProCeed GT is nu ook leverbaar voor de XCeed. Met een vermogen van 204 pk en een koppel van 265 Nm over een breed toerentalbereik past de 1.6 T-GDi-motor bij deze crossover.

De crossover van Kia is ook leverbaar als plug-in hybride (PHEV) die een 8,9 kWh lithium-polymeer batterijpakket combineert met een 44,5 kW elektromotor en de 1.6 'Kappa' viercilinder GDI motor gekoppeld aan een zestraps transmissie met dubbele koppeling (6DCT). Deze variant levert 141 pk en 265 Nm en kan in theorie 48 km volledig elektrisch rijden (59 km in de stad).

De 1.0 en 1.5 T-GDi zijn standaard voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak, waarbij de 1.5 T-GDI is te combineren met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De 1.6 T-GDi wordt standaard geleverd met deze automaat. De XCeed PHEV is standaard uitgerust met een zestraps transmissie met dubbele koppeling.

De Kia XCeed is het enige model uit de Ceed-familie dat is uitgerust met hydraulische rebound-stoppers aan de voorkant, die standaard op de vooras van alle uitvoeringen zijn gemonteerd. De rubberen bump-stop drijft in hydraulische vloeistof in de schokdempers, wat moet zorgen voor een soepele rit over slechte oppervlakken. De auto is ontworpen om zelfs grote schokken op te vangen met een soepele en progressieve respons, waardoor wordt voorkomen dat de carrosserie gaat stuiteren als de ophanging zichzelf corrigeert na snelle compressies. Het draagt volgens Kia ook bij aan een meer responsieve besturing en een betere algehele controle met als prettige bijkomstigheid dat het geluid van de ophanging over hobbels verder wordt verminderd.

De veerconstante van de XCeed is 7% zachter aan de voorkant en 4% zachter aan de achterkant om meer comfort en stabiliteit te bieden in alle omstandigheden, terwijl een dynamische demper voor de achterste dwarsbalk het weggeluid en structurele trillingen tijdens het rijden verder dempt.

De elektronische regeleenheid (ECU) die de stuurbekrachtigingsmotor regelt, is afgesteld om een snellere eerste reactie op een stuuruitslag te leveren. Dit zorgt er volgens Kia voor dat bestuurders kunnen genieten van snelle stuurreacties en minder rollen. Het ondersteuningsniveau van de stuurbekrachtiging zorgt voor een subtiel lichtere algehele besturing om vermoeidheid van de bestuurder op langere ritten en bij lage snelheden te verminderen.

Technologie

De nieuwe XCeed is uitgerust met de allernieuwste infotainment-, connectiviteits- en veiligheidstechnologieën van Kia. Het navigatiesysteem met 10,25-inch touchscreen heeft een Bluetooth-multiverbinding om twee mobiele apparaten tegelijk te kunnen verbinden, terwijl Android Auto en Apple CarPlay ook standaard zijn.

Het volledig digitale 12,3-inch digitaal interactief instrumentencluster heeft nieuwe, graphics en is, afhankelijk van de gekozen rijmodus, in verschillende thema's in te stellen. Met nieuwe connectiviteitstechnologie kunnen nu ook agenda's van derden worden geïntegreerd, waarbij gebruikers hun Google- of Apple-agenda kunnen koppelen aan het infotainmentsysteem om er zo voor te zorgen dat ze nooit een afspraak missen. Als voor een geplande meeting een bestemming is opgeslagen in de agenda, kan deze automatisch in het navigatiesysteem worden geladen.

De nieuwe XCeed is ook uitgerust met de nieuwste versie van Kia Connect met Kia Live Services, een systeem dat de bestuurder en inzittenden verbindt met de buitenwereld via het touchscreen in de auto of de Kia Connect-app. Kia Connect maakt hiervoor gebruik van een eigen eSIM-kaart om live gegevens op te halen en bij te werken tijdens het rijden. Enkele voorbeelden van live diensten zijn verkeersinformatie, weersvoorspellingen, bezienswaardigheden en parkeerinformatie (inclusief prijs, locatie en beschikbaarheid van plekken). Kia Connect kan ook worden gebruikt om trips van tevoren te plannen door navigatiegegevens via de smartphone naar de auto te sturen. Via de app kunnen XCeed-rijders daarnaast hun auto lokaliseren, ideaal in grote parkeergarages of in een onbekende omgeving.

Met de nieuwste variant van Kia Connect kunnen tot twee gepersonaliseerde gebruikersprofielen worden gecreëerd. Met deze functie kunnen gebruikers een back-up maken van hun Kia Connect-voorkeuren via de cloud en instellingen van de ene Kia naar de andere overbrengen. Dit is een handige functie voor klanten die vaak wisselen tussen verschillende met Kia Connect uitgeruste auto's, zoals gebruikers van poolauto's of gezinnen met meer dan één Kia in hun huishouden.

Andere (optionele) voorzieningen die het comfort en plezier vergroten, zijn onder meer een JBL Premium audiosysteem met Clari-Fi-technologie, airconditioning met twee zones, verwarmde elektrisch inklapbare buitenspiegels, een verwarmd stuur, verwarmde en geventileerde voorstoelen en een verwarmde achterbank. De nieuwe XCeed heeft meerdere USB-C poorten aan boord, die niet alleen appratuur kunnen verbinden maar ook snel kunnen opladen.

Veiligheids- en assistentiesystemen

Het vernieuwde Smart Cruise Control (SCC) werkt nu ook op basis van navigatiegegevens. Deze navigatie-ondersteunde SCC (NSCC) heeft onder meer een Auto-set-functie die de kruissnelheid van de XCeed automatisch aanpast aan de maximumsnelheid die voor de betreffende weg is ingesteld. Dit systeem is ook voorzien van een Curve-functie (NSCC-C) die de navigatiegegevens gebruikt om een komende bocht in de weg te voorspellen, de kruissnelheid indien nodig verlaagt om zo veilig mogelijk door de bocht te gaan en vervolgens terugkeert naar de vooraf ingestelde snelheid.

Het Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) van Kia werkt hand in hand met het Blind-spot Collision Warning (BCW). In combinatie met de audio- en visuele waarschuwingen van BCW, oefent het systeem remdruk uit op de wielen, waardoor de XCeed terug naar de oorspronkelijke rijstrook wordt geleid.

Driver Attention Warning Plus (DAW+) is ontworpen om alle inzittenden te beschermen en monitort het gedrag van de bestuurder om zijn of haar gebruikelijke neigingen en rijpatronen te leren kennen. Het systeem geeft waarschuwingen als er vervolgens onregelmatigheden in het rijgedrag worden gedetecteerd die kunnen wijzen op vermoeidheid of afleiding van de bestuurder. DAW+ geeft ook een hoorbare en een visuele waarschuwing als de voorligger wegrijdt en de bestuurder niet reageert.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) maakt gebruik van sensoren in de achterbumper en een achteruitkijkcamera om de bestuurder een beter overzicht te geven van wat zich achter de XCeed bevindt bij het achteruitrijden. De sensoren waarschuwen de bestuurder voor tegenliggers links of rechts van de auto, nog voordat ze in zicht komen. Als het systeem een ​​snel naderend voertuig detecteert, klinkt er een waarschuwingssignaal en gaat een pictogram op beide zijspiegels branden om de bestuurder te waarschuwen dat er een aanrijding dreigt. Als de bestuurder niet reageert, remt het systeem automatisch om een ​​aanrijding te voorkomen.

Andere veiligheidsvoorzieningen van de nieuwe XCeed zijn onder meer Forward Collision Warning met auto- en voetgangersdetectie, Intelligent Speed Limit Warning, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Highway Driving Assist en High Beam Assist.

Leverbaar in Nederland vanaf medio september

De nieuwe Kia XCeed wordt, net als de andere modellen van de Ceed-familie, gebouwd in de productiefaciliteit in Zilina, Slowakije. De eerste exemplaren arriveren naar verwachting medio september in Nederland. Ook deze crossover van Kia wordt standaard geleverd met de zevenjarige of 150.000 kilometer lange garantie. De Nederlandse prijzen en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt.