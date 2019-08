Kia doet boekje open over XCeed

19 augustus 2019 | Kia onthult het opvallende achtergrondverhaal van de nieuwe XCeed, de CUV (Urban Crossover Utility Vehicle) waarvoor Kia in eerste instantie geen plannen had. Leden van het designteam vertellen in een korte film over het nieuwste lid van de Ceed-familie. Want hoe kwam de XCeed eigenlijk tot stand? In een boek en een film wordt het antwoord gegeven.

De Kia XCeed is het vierde en laatste lid van de Ceed-familie, bestaande uit de Ceed vijfdeurs, de Ceed Sportswagon en de ProCeed als opvallende shooting brake. Het volledige achtergrondverhaal van de derde generatie Ceed zet Kia uiteen in een nieuw, gelimiteerd boek dat later dit jaar verschijnt. Hierin wordt ook beschreven hoe de nieuwe XCeed en ProCeed tot stand kwamen.

De Ceed-modellen zijn ontworpen in het Europese designcentrum van Kia in Frankfurt, onder leiding van Gregory Guillaume, Vice President of Design van Kia Motors Europe. Tijdens het ontwerpproces bekeek Kia verschillende mogelijkheden om de vorige Kia pro_cee'd hatchback te vervangen. "Tijdens het ontwikkelen van de nieuwe ProCeed realiseerden wij ons dat er een vierde carrosserievariant binnen de Ceed line-up kon bestaan. Dit werd uiteindelijk de Kia XCeed", stelt Guillaume. "Het leuke van dit project was dat we vooraf nooit gedacht hadden dat wij een dergelijke crossover zouden lanceren."

Van opzij gezien loopt de relatief lange motorkap van de Kia XCeed over in de A-stijlen, die duidelijk achter de voorwielen beginnen. Dat geeft de XCeed een sportief, pijlvormig silhouet. Hoewel de wielbasis gelijk is aan die van de andere Ceed-modellen (2.650 mm), heeft de XCeed zowel voor (+25 tot 905 mm) als achter (+60 tot 840 mm) een langere overhang. De schuine vijfde deur en de brede rand onder de achterruit, die 60 mm hoger is dan die van de Ceed vijfdeurs, accentueert de coupéachtige uitstraling van de XCeed.

De grotere hoogte en bodemvrijheid geven de XCeed dezelfde uitstraling als de grotere SUV's in het aanbod van Kia. De bodemvrijheid van de XCeed bedraagt 184 mm in combinatie met 18-inch wielen, een verschil van tot wel 42 mm ten opzichte van de Ceed vijfdeurs. De stoere uitstraling wordt versterkt dankzij de panelen langs de wielkastranden en dorpels, de zilverkleurige dakrails en het metaalkleurige paneel in de achterbumper.

Met een lagere zit dan in een SUV maar een grotere bodemvrijheid dan een conventionele hatchback biedt de Kia XCeed de bestuurder zowel een sportieve zitpositie als een beter zicht op de weg. Het interieur heeft dezelfde architectuur als de andere Ceed-modellen, met een licht op de bestuurder gerichte middenconsole.

De XCeed is de eerste Kia met een volledig digitaal HD-instrumentencluster. Andere primeur in de XCeed is het innovatieve UVO Connect-telematicasysteem. UVO Connect biedt waardevolle informatie via het geïntegreerde 10,25-inch touchscreen en de smartphone-app.

Kleur speelt ook een belangrijke rol om het aansprekende design van de XCeed te benadrukken. De nieuwkomer wordt, net als de andere Ceed-modellen, geleverd met keuze uit twaalf carrosseriekleuren. De opvallende kleur Quantum Yellow is exclusief voor de XCeed ontwikkeld. Uniek voor de Kia XCeed is een interieurthema met zwarte bekleding en geel stikwerk voor de stoel- en deurbekleding, met gele biezen langs de stoelbekleding. Dit pakket bestaat ook uit glanzend zwarte en metallic gele accenten in het interieur, die perfect matchen met de exterieurkleur Quantum Yellow.

De productie van de nieuwe XCeed start begin augustus 2019 in de Kia-fabriek in Zilina, Slowakije. Daar rolt deze CUV naast de Ceed vijfdeurs, de Ceed Sportswagon en de ProCeed van de productieband. De levering start in oktober. Uiteraard wordt ook de XCeed -standaard geleverd met de gebruikelijke fabrieksgarantie van 7 jaar of 150.000 km.