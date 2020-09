Kia prijst de nieuwe Sorento Hybrid

17 september 2020 | Kia opent de orderboeken voor de gloednieuwe Sorento Hybrid. De grote, geƫlektrificeerde SUV van Kia is nu te bestellen in vier verschillende uitvoeringen. Hij arriveert eind september 2020 en is er vanaf 45.995 euro. De Sorento Hybrid combineert de sterke 1.6 T-GDi benzinemotor met een lithium-ion polymeeraccu en een elektromotor. De Sorento Hybrid heeft een systeemvermogen van 169kW / 230pk en een maximumkoppel van 350Nm. Hij is standaard gekoppeld aan een zestraps automaat.

De nieuwe Sorento staat op het geheel nieuwe SUV-platform van Kia en biedt daardoor veel meer ruimte voor passagiers, bagage én de geëlektrificeerde aandrijflijnen. Zo zijn de batterijen voor de hybride-aandrijving geplaatst onder de passagiersstoel met als resultaat een grote hoeveelheid bagageruimte tot 902 liter (5-persoons uitvoering). In zevenzitsmodus is de bagageruimte nu 32% groter dan voorheen. De nieuwe Sorento is ook genereuzer met ruimte voor de passagiers op de tweede en derde zitrij.

Het aanbod bestaat uit vier uitvoeringen. De ComfortLine biedt een arsenaal aan veiligheidssystemen waaronder autonome rijbaanvolgassistentie inclusief file assistentie (LFA) en Adaptieve Cruise Control met stop en Go (SCC). Andere opvallende standaardfeatures zijn het 12,3 inch digitale instrumentencluster, de LED-verlichting rondom, DAB+ radio, Bluetooth en voorbereiding voor Apple Carplay en Android Auto.

De DynamicLine biedt daarboven onder meer een 10,25 inch full map navigatiesysteem met UVO Connect en Kia Live Services. Ook standaard: USB-laders in de zijkanten van de voorstoelen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, de Smart Key met start-/stopknop, snelwegassistentie (HDA) en navigatieondersteuning voor de Adaptive Cruise Control. Andere voorzieningen zijn de dual projectie LED-koplampen en de verwarming van het stuurwiel en de voorstoelen. Vanaf de DynamicLine is ook de derde zitrij standaard, waarmee de Sorento plaats biedt aan 7 inzittenden.

De DynamicPlusLine gaat een stap verder, met bijvoorbeeld lederen bekleding, een elektrisch verstelbare passagiersstoel, ambient lighting, een panorama schuif-/kanteldak, LED-binnenverlichting en stoelverwarming op de tweede zitrij. Deze uitvoering verwent zijn inzittenden ook met het Bose Premium surround-soundsysteem met 12 speakers en een draadloos oplaadstation voor smartphones. Ook inbegrepen: uitstapbeveiliging achter (SEA), dodehoekassistentie (BCA) en een elektrisch bedienbare achterklep.

Aan de top van het Sorento-gamma staat de ExecutiveLine met een zelfnivellerende achtervering, een head-up display en meervoudig elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming en ventilatie. Het interieur is afgewerkt met aluminium pedalen, nappa-leder en de hemelbekleding is uitgevoerd in zwart. De meest luxe Sorento biedt daarnaast een 3600-camera, intelligente parkeerassistentie achter (PCA) en de Blind-Spot View Monitor van Kia die werkt met live video.

De nieuwe Kia Sorento Hybrid staat vanaf eind september 2020 in de Nederlandse showrooms. De prijzen variëren van € 45.995,- voor de ComfortLine tot € 55.995,- voor de ExecutiveLine. De DynamicLine is er vanaf € 48.995,- en de DynamicPlusLine is te bestellen vanaf € 52.995,-. Zoals elke andere Kia wordt ook de nieuwe Sorento geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie.

