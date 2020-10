Autotest | De verkoop van grote SUV's is sterk afgenomen. Dat is niet omdat er geen behoefte aan zeer ruime en praktische auto's is. Het probleem is dat de prijs te hoog is. Kia belooft daar nu iets aan te doen met de vierde generatie van de Sorento.

Kia is groot geworden door voordelige auto's aan te bieden. Echter, met de meest recente modellen onderscheidt Kia zich juist met kwaliteit en vormgeving. Om de Sorento toch "ouderwets" voordelig aan te kunnen bieden, wordt dit model wereldwijd verkocht. Op die manier kunnen de ontwikkelingskosten over heel veel exemplaren worden verdeeld.

De Sorento heeft daarom niet dezelfde gelikte uitstraling als bijvoorbeeld de Kia Ceed en Picanto, die door Europese ontwerpers voor Europa zijn getekend. Om tot een compromis te komen, lijkt het alsof het front is afgestemd op de Europese markt en de achterkant op de Amerikaanse smaak. De voorzijde oogt scherp en vastberaden, terwijl de achterzijde massief en allesbehalve atletisch is. De Sorento doet bovendien geen enkele poging om de buitenmaten te verhullen: dit is een zeer grote SUV en dat mag de buitenwereld weten ook!

Qua afmetingen is de Sorento een slag kleiner dan de allergrootste SUV's op de markt (Ford Explorer, Range Rover), maar groter dan forse SUV's van luxe merken zoals de Volvo XC60, Mercedes-Benz GLC en Audi Q5. De prijs is echter die van een middelgrote SUV en dat is het sterkste punt van de Sorento.

Ruimte

Gezien omvang is de binnenruimte logischerwijs zeer goed. Voorin voelt de Sorento groots dankzij de hoge zit en het royaal bemeten meubilair. Achterin is volop beenruimte, maar een enkele concurrent weet met vergelijkbare buitenmaten nog meer binnenruimte te bieden.

De Sorento is leverbaar met zeven zitplaatsen, waarbij de derde zitrij uit echte stoelen bestaat en niet uit een bankje. Ten opzichte van de vorige Sorento is de instap naar de derde zitrij een stuk eenvoudiger geworden. Een druk op de knop op de stoel van de tweede zitrij is voldoende om deze op te klappen en naar voren te schuiven, waarna een ruime toegang tot de achterste stoelen ontstaat. Helaas blijft de beenruimte op de derde zitrij uiterst beperkt en kunnen alleen kleine kinderen hier comfortabel zitten. Dat comfort wordt vergroot door USB-aansluitingen en airconditioning bij deze achterste zitplaatsen.

„De Sorento overtuigt uitendelijk met heel veel rust, ruimte en een gunstige prijs per kilometer“

Het prijsverschil met premium merken is alleen in details merkbaar. Waar luxemerken strooien met leder, chroom en hout beperkt Kia zich tot leder en het chique presenteren van kunststof.

Uitrusting

De uitrusting van de hier gereden "Executive Line" omvat alles wat verwacht mag worden van een auto in dit segment en meer. Zo zijn de voorstoelen niet alleen elektrisch verwarmbaar, maar ook te koelen. Behalve (digitale) klokken achter het stuurwiel, voorziet Kia ook in een head-up display. Wederom zijn het slechts details waarop de Sorento achterblijft bij duurdere modellen. Zo is het audiosysteem van Bose echt onder de maat. Het geluid mist helderheid, het laag overheerst en is zo vermoeiend dat de testrijder al binnen een minuut na aanvang van de testrit zocht naar de toonregeling (waarmee helaas weinig verbetering kan worden gebracht).

Kia voorziet in semi-zelfrijdende functies waarmee de Sorento kan assisteren bij het remmen, sturen en gas geven. Hierbij valt op dat de stuurhulp zeer prominent aanwezig is en dat valt niet bij iedereen in de smaak. Ondanks het feit dat de Sorento net op de markt is verschenen, ontbreken de "voorspellende gaven" die andere auto's van recente datum wel bieden. Zo wist de testauto niet automatisch de snelheid aan te passen aan verkeersborden en niet automatisch (bij) te remmen voor rotondes of kruispunten.

Nieuw is de dodehoek-camera. Zodra richting wordt aangegeven, verschijnt een beeld van de camera onder de spiegel in het beeldscherm achter het stuurwiel (zie foto). In de praktijk werkt dit bijzonder prettig en geeft het extra zekerheid bij het wisselen van rijstrook. Hopelijk komt deze functionaliteit snel naar de andere modellen van Kia!

Weggedrag

Een groot deel van de prijs van een SUV zit in de techniek die terreinrijden mogelijk maakt. De Sorento geeft de klant hierbij de keuze. Er is een versie met vierwielaandrijving en de nodige elektronica om terreinrijden makkelijker te maken. De hier gereden variant is echter voorzien van alleen voorwielaandrijving en dat verlaagt de prijs aanzienlijk.

Ongeacht de keuze voor voor- of vierwielaandrijving is de bodemvrijheid heel behoorlijk. Echter, de in- en uitloophoeken zijn juist beperkt, waardoor steil klimmen en dalen wordt bemoeilijkt. Hiervan is uiteraard niets merkbaar op de openbare weg. Daar valt slechts op dat het onderstel relatief stevig is. Bovendien is het onderstel weinig verfijnd, waardoor de Sorento niet over de weg zweeft en ook niet het grootse gevoel geeft dat soortgelijke modellen van luxemerken wel geven. In plaats daarvan biedt de Sorento precies de juiste stabiliteit om zorgeloos te kunnen rijden. Niet meer en niet minder.

Aandrijving

Het grootste voordeel is behaald in de aandrijving. Grote auto's vragen immers om grote motoren. De Sorento daarentegen wordt aangedreven door dezelfde 1.6 liter viercilinder benzinemotor als de compacte Ceed. Om de prestaties en het comfort te kunnen leveren die horen bij een auto zoals de Sorento zijn er twee belangrijke aanpassingen gedaan. De benzinemotor wordt geassisteerd door een turbo en een elektromotor (hybride).

In de praktijk is dit een dankbare keuze. Het gecombineerde vermogen (230 pk / 350 Nm) is precies voldoende om moeiteloos met de verkeersstroom mee te komen. Wanneer meer wordt gevraagd, heeft de relatief kleine krachtbron geen moeite met het grote koetswerk. Verwacht echter geen overmacht. Dankzij de hybride-aandrijving (en prima geluidsisolatie) biedt de Sorento wel de souplesse die de rust geeft die hoort bij een auto in het hoge segment. Het verbruik is juist vergelijkbaar met dat van een SUV uit een lager segment (testverbruik: 6 liter per 100 km). Daardoor is niet alleen de aanschafprijs bescheiden, maar ook de prijs per kilometer.

Conclusie

Hoe maakt Kia een grote SUV aantrekkelijk? Om het heel simpel te zeggen: Kia biedt veel voor weinig. De Sorento heeft royale afmetingen en is een maatje groter dan de meeste andere auto's van deze prijs. Het is merkbaar waar Kia heeft bezuinigd, maar nooit zijn dit bezwaarlijke zaken. Zo zijn de materialen in het interieur net even minder weelderig dan bij de premium merken, maar is de uitrusting alsnog rijk en modern.

De rijeigenschappen scoren een ruime voldoende, maar verwacht niet het onoverwinnelijke gevoel of de terreinwaardigheid van duurdere SUV's. De prestaties van de hybride aandrijflijn zijn prima, maar opnieuw blijven de macht of het onoverwinnelijke gevoel uit dat de duurdere concurrenten wel leveren. De Sorento overtuigt uitendelijk met heel veel rust, ruimte en een gunstige prijs per kilometer.

plus Zeer ruim

Scherpe prijs

Vlotte, stille en relatief zuinige hybride-aandrijving min On-Europese vormgeving

Bombastisch en vermoeiend geluid Bose audio

Semi-zelfrijdende functies niet van laatste generatie

