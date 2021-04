Kia Sorento wint Red Dot Award

14 april 2021 | De nieuwe Kia Sorento is in de prijzen gevallen. De grote SUV van Kia is onderscheiden met zowel een Red Dot Award 2021 als een iF Design Award.

De erkenningen door Red Dot en iF Design maken deel uit van een reeks successen die het design van Kia in de afgelopen jaren heeft geboekt. Sinds 2009, toen de Kia Soul de eerste Koreaanse auto was met een erkenning van Red Dot, hebben in totaal 26 Kia-modellen de felbegeerde designprijs gewonnen. En de iF Design Award, die het merk in 2010 voor het eerst ontving, is sinds die tijd inmiddels al 21 keer uitgereikt aan Kia.

Karim Habib, Hoofd van het Kia Global Design Center: "Bij het ontwerpen van de nieuwe Sorento hebben we geprobeerd de robuuste esthetiek van eerdere generaties teevolueren en tegelijkertijd een grotere mate van verfijning en elegantie toe te passen. We zijn trots dat prestigieuze designinstituten zoals Red Dot en iF Design ons werk hebben erkend."

De Red Dot Awards, in 1955 gelanceerd door het Design Center van Noordrijnâ€'Westfalen, Duitsland worden jaarlijks uitgereikt in de categorieën Product Design, Brands & Communication en Design Concept. De jury, bestaande uit 40 deskundige onafhankelijke ontwerpers, designprofessoren en journalisten van over de hele wereld, beoordeelt de beste producten die elk jaar door verschillende branches worden geïntroduceerd. De inzendingen worden beoordeeld op innovatie, kwaliteit, functionaliteit en milieuvriendelijkheid. Voor de editie in 2021 heeft de jury in totaal 7.800 inzendingen uit 60 landen beoordeeld.

De iF Design Awards, opgericht in 1953, wordt elk jaar georganiseerd door het iF International Forum Design GmbH in Hannover, het oudste onafhankelijke designinstituut ter wereld. Voor de awards in 2021 heeft de internationale jury van 98 designexperts in totaal 9.500 inzendingen uit 52 landen beoordeeld en in verschillende categorieën een winnaar verkozen. De iF Design Award omvat de volgende categorieën: User Experience (UX), User Interface (UI), Product, Communicatie, Verpakking, Architectuur, Interieurarchitectuur, Serviceontwerp en Professioneel Concept.

