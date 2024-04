Kia maakt prijzen vernieuwde Sorento bekend

Aan de voorzijde zorgt een nieuw ontwerp van de motorkap voor meer volume en een forser front. De opvallende verticale koplampen, de 'Star Map' dagrijverlichting, de dynamische richtingaanwijzers en de nieuw ontworpen radiatorgrille met een 3D maaspatroon onderschrijven het design. De gerestylde voorbumper geeft hem extra robuustheid en zelfvertrouwen. Opvallende accenten in de bumper zijn de brede skid plate, de vernieuwde mistlampen en het verticale luchtinlaatprofiel.

Opzij springen de nieuwe wieldesigns (standaard voortaan 19-inch) en de vernieuwde spatborden op. De nieuwe achterlichten zijn met hun 'Star Map' design volledig in harmonie met de verticale koplampen en zijn voorzien van diagonale LED's. Het hoog gemonteerde smalle derde remlicht onderstreept de uitstraling van de Sorento, terwijl de gerestylde achterbumper een robuust randje toevoegt. Dat laatste wordt nog verder versterkt door de skid plate en de zwarte sierdelen.

De nieuwe Sorento wordt leverbaar in tien carrosseriekleuren, waarvan er drie nieuw zijn: Volcanic Sand, Interstellar Grey en Cityscape Green.

Duurzame materialen

Het vernieuwde interieur streeft met zijn opnieuw ontworpen dashboard en de riante afmetingen naar een gevoel van ruimte. Vanaf de DynamicPlusLine beschikt de Sorento over een gebogen instrumentarium met multimode aanraakscherm voor de bediening van de klimaatregeling en de navigatie. Het brede, horizontale ontwerp wordt geaccentueerd door een smalle sfeerverlichtingsstrip, met een keuze uit 64 kleuren. Deze sfeerverlichting komt ook terug in de nieuw ontworpen pookknop en in de voorportieren.

De geïntegreerde dual curved displays combineren een 12,3 inch navigatie en infotainment-touchscreen met een 12,3 inch instrumentenpaneel voor de bestuurder. De Sorento ExecutiveLine is daarnaast ook uitgerust met een 10 inch head-up display.

Voortaan is de ExecutiveLine voorzien van nieuwe meervoudig verstelbare relaxstoelen voorin met Aircell-lendensteunen en geheugenfunctie. Om het comfort te verhogen heeft Kia ook de vering aangepast en de geluidsisolatie verbeterd.

De vernieuwde Kia Sorento biedt standaard 7-zitplaatsen. De ExecutiveLine wordt nu ook als 6-zits variant aangeboden met twee aparte stoelen op de 2e zitrij.

Uitrusting

Het infotainmentsysteem kan worden bediend via het multimode aanraakscherm en voorziet in online navigatie inclusief Kia Connect, Live Services, Voice Recognition en Bluetooth. De klimaatregeling beschikt over een volledig automatische temperatuurregeling met twee zones. Het systeem is zo ontworpen dat Kia software- en kaartupdates over-the-air naar de auto kan sturen, waardoor een bezoek aan de dealer daarvoor niet nodig is.

De Sorento ExecutiveLine is uitgerust met vingerafdrukherkenning. Daarmee kan de bestuurder een gebruikersprofiel koppelen. Ook kan hiermee de valetmodus worden geactiveerd, als alternatief voor het invoeren van de pincode. Sorento-rijders kunnen bovendien met de digital key 2.0 hun smartphone als smart key gebruiken.

Ook op het vlak van bestuurdersassistentie heeft de Sorento nieuws in petto, met onder meer het Highway Driving Assist 2.0 met Lane Change Assist en Surround View Monitor (SVM) met 3D-functie. Ook Forward Collision-Avoidance Assist 2.0 is nu beschikbaar voor de Sorento. Dit systeem assisteert onder andere bij kruisend verkeer, tegemoetkomend verkeer (ook bij rijbaanwisseling) en het passeren van bijvoorbeeld voetgangers en fietsers.

De nieuwe automatische achterklep biedt meer gebruiksgemak door de achterklep automatisch te sluiten wanneer de bestuurder wegloopt van de auto.

Leverbaar in drie uitvoeringen, altijd als Plug-in Hybrid

De Sorento Plug-in Hybrid voor modeljaar 2024 is in Nederland standaard uitgerust met de bestaande 1.6 T-GDI benzinemotor die is gekoppeld aan een 13,8 kWh batterij, een zestraps automaat en vierwielaandrijving. Hij heeft een gecombineerd vermogen van 252pk (185kW), een theoretische elektrische actieradius van 55 km en een trekgewicht van 1.000 kg.

De grote SUV van Kia is in Nederland leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De DynamicLine is onder meer uitgerust met adaptieve cruise control met navigatieondersteuning, snelwegassistentie, elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming, parkeersensoren voor en achter en een 12,3 inch full map navigatiesysteem inclusief Kia Connect en Live Services. Hij staat op 19 inch lichtmetalen velgen en is van binnen afgewerkt met stof en lederlook in Sage Green en Grey.

De DynamicPlusLine voegt naast aanvullende assistentiesystemen ook een aantal voorzieningen toe, waaronder elektrisch verstelbare voorstoelen, een elektrisch bedienbare achterklep met auto-close functie, een Bose "Premium" Sound System, het 12,3 inch curved instrumentendisplay en een elektrisch bedienbaar panoramadak. Hij valt op met zijn privacy glass, de 'Style' lederen bekleding en de uitgebreide interieurverlichting.

De ExecutiveLine biedt boven de DynamicPlusLine onder meer de vingerafdrukherkenning, stoelventilatie in de voorstoelen, de digital key 2.0 een 360-graden camera, een head-up display, een dodehoekcamera en intelligente parkeerassistentie achter. De zitplaatsen zijn afgewerkt met zwart nappaleder en deze uitvoering is ook te bestellen als 6-zitter. In dat geval wordt de achterbank vervangen door een configuratie met twee 'captain chairs'.

Prijzen

De vernieuwde Sorento Plug-in Hybrid staat vanaf medio juni in de showrooms van de Nederlandse Kia-dealers. Als DynamicLine is de Sorento voortaan verkrijgbaar vanaf € 56.195,-. De DynamicPlusLine en ExecutiveLine hebben een vanafprijs van respectievelijk € 60.295,- en € 64.895-. De zespersoonsuitvoering van de ExecutiveLine heeft een meerprijs van € 1.000,-.