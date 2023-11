Kia Sorento aangepast voor modeljaar 2024

Uiterlijk heeft de nieuwe Sorento futuristische trekken gekregen. Aan de voorzijde zorgt een nieuw ontwerp voor de motorkap voor meer volume en een forser front. Daarbij is het Kia-embleem nu naar boven verplaatst, op de motorkap. Opvallende verticale koplampen, de dagrijverlichting, dynamische richtingaanwijzers en de nieuw ontworpen radiatorgrille met een 3D maaspatroon onderschrijven het vooruitstrevende design van de nieuwe Sorento. De gerestylde voorbumper geeft het overall design extra robuustheid en zelfvertrouwen. Opvallende accenten in de bumper zijn de brede skid plate, vernieuwde mistlampen en het verticale luchtinlaatprofiel.

Opzij springen de nieuw ontworpen spatborden die de 3D-uitstraling verder onderstrepen, direct in het oog.

Achter zijn de verticale lichtunits, in harmonie met de verticale koplampen, vernieuwd en voorzien van diagonale LED's. Het hoog gemonteerde smalle derde remlicht onderstreept uitstraling van de Sorento, terwijl de gerestylde achterbumper een robuust randje toevoegt. Dat laatste wordt versterkt door de skid plate en de zwarte sierdelen.

De nieuwe Sorento wordt leverbaar met een keuze uit tien kleuren, waarvan er drie nieuw zijn: Volcanic Sand, Interstellar Grey (bekend van de EV6) en Cityscape Green (afkomstig van de Niro).

Opgefrist interieur

Het interieur wordt geaccentueerd door een smalle sfeerverlichtingsstrip, met een keuze uit 64 kleuren. Die sfeerverlichting komt naast het dashboard ook terug in de nieuw ontworpen pookknop en in de voorportieren. Het gebogen instrumentarium en het multimode aanraakscherm zorgen voor een technisch tintje. Andere moderne kenmerken zijn de zwarte hemel, metalen pedalen en het panoramadak.

De nieuwe Sorento zet in op comfort, mede dankzij de nieuwe relaxstoelen voorin, een Driver Ergo Motion-stoel met Aircell-lendensteunen en elektrisch verstelbare kussens, plus optionele geheugenfunctie. Het kunstlederen stuurwiel is verwarmbaar en kan optioneel ook elektrisch in diepte en hoogte worden versteld. Elektrisch verstelbare, geventileerde en verwarmde voorstoelen beloven samen met verwarmde stoelen op de tweede rij comfort voor alle inzittenden.

Met de nieuwe Sorento introduceert Kia kunstleder en gerecycled kunststof (PET) voor de stoelbekleding, in de kleur Sage Green. Dubbele stiksels benadrukken het gevoel van robuustheid en luxe. Naast Sage Green zijn er voor de Sorento nog twee andere, optionele interieurdesigns beschikbaar: zwart leder met een nieuw patroon en zwart nappaleder inclusief grijze biezen.

Elektrificatie

De Sorento Plug-in Hybrid is voorzien van een 1.6 T-GDI benzinemotor en een 13,8 kWh batterij, gekoppeld aan een zestraps automaat en standaard vierwielaandrijving. De Sorento Hybrid beschikt ook over een 1.6 T-GDI plus een 1,49 kWh batterij. Deze uitvoering heeft eveneens een zestraps automaat en is voorwielaangedreven.

Over-the-air updates

Het infotainmentsysteem kan worden bediend via het multimode aanraakscherm en voorziet in online navigatie inclusief Kia Connect, Live Services, Voice Recognition en Bluetooth. De klimaatregeling beschikt over een volledig automatische temperatuurregeling met twee zones. Het systeem is zo ontworpen dat Kia software- en kaartupdates over-the-air naar de auto kan sturen, waardoor een bezoek aan de dealer daarvoor niet langer nodig is.

De nieuwe Sorento is ook leverbaar met vingerafdrukherkenning. Daarmee kan de bestuurder het gebruikersprofiel koppelen en de motor starten. Ook kan hiermee de valetmodus worden geactiveerd, als alternatief voor het invoeren van de pincode. Verder beschikt de nieuwe Sorento over een draadloze telefoonoplader, zes USB-C-poorten (twee per zitrij) en een audiosysteem van Bose. Een smart key zorgt voor meer gemak. Bovendien kunnen klanten met de digitale sleutel 2.0 hun smartphone als smart key gebruiken.

Met de 'User Profile Transfer' functie kunnen gebruikers via de cloud een back-up maken van hun Kia Connect-voorkeuren en instellingen van de ene auto naar de andere overzetten. Deze voorziening is bedoeld voor klanten die vaak wisselen tussen verschillende met Kia Connect uitgeruste auto's. Voorbeelden zijn zakelijke rijders die gebruikmaken van poolauto's, of gezinnen met meerdere Kia modellen in hun huishouden. Via Kia Connect kunnen bestuurders een route plannen met behulp van online navigatie of Apple- en Google-agenda's synchroniseren. Daarnaast hebben ze toegang tot functies in de auto, zoals het actuele weer en actuele verkeersinformatie. Bestuurders van de nieuwe Sorento Plug-in Hybrid kunnen Kia Connect ook gebruiken om de laadstatus van hun auto te bekijken, of voor inzicht in de nabijheid van laadstations.

Vernieuwde ADAS- en veiligheidssystemen

Nieuw voor de Sorento zijn Highway Driving Assist 2.0 met Lane Change Assist en Surround View Monitor (SVM) met 3D-functie. Forward Collision-Avoidance Assist is ook vernieuwd en integreert nu Junction Turning and Crossing, Evasive Steering Assist, Lane Change Oncoming en Lane Change Side. Verder blijft de nieuwe Sorento leverbaar met bekende veiligheidssystemen als Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) met Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safe Exit Assist (SEA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Remote Smart Parking Assist (RSPA) en Rear Parking Collision-Avoidance Assist (PCA-R).

De nieuwe slimme automatische achterklep biedt meer gebruiksgemak door de achterklep automatisch te sluiten wanneer de bestuurder wegloopt van de auto.

De Sorento wordt standaard geleverd met zeven airbags: dubbele airbags voorin, dubbele zijairbags op de voorstoelen, gordijnairbags met kantelsensor, en een airbag middenvoor. Die laatste biedt extra hoofdbescherming voor de inzittenden voorin en voorkomt dat hun hoofden tijdens een botsing met elkaar in aanraking komen.

Verkrijgbaarheid

De vernieuwde Kia Sorento is begin 2024 te bestellen in Nederland. Prijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. De nieuwe Sorento krijgt standaard Kia's 7 jaar / 150.000 kilometer garantie.