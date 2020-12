5 EuroNCAP sterren voor Kia Sorento

9 december 2020 | De nieuwe Sorento heeft een veiligheidswaardering van vijf sterren gekregen van Euro NCAP na een crashtest. De SUV van Kia behaalde een score van 82% voor de bescherming van volwassen inzittenden, 85% voor de bescherming van kinderen, 63% voor voetgangersbescherming en 87% in de categorie 'Safety Assist'.

Euro NCAP prees de Sorento voor zijn bij een aanrijding stabiel blijvende passagierscompartiment en de goede bescherming van alle kritieke lichaamsdelen bij zijbarrière-testen. De Sorento scoorde ook hoog op het gebied van de bescherming van kinderen. De tests van de stoelen en hoofdsteunen toonden, bij een aanrijding van achteren, een goede bescherming van de passagiers tegen whiplashletsel aan. Het op alle uitvoeringen standaard aanwezige Forward Collision-Avoidance Assist hielp aanrijdingen effectief te voorkomen tijdens de tests in de categorie 'Safety Assist'.

De veiligheidsscores zijn mede te danken aan de sterke carrosserie die deels bestaat uit Advanced High Strength staalsoorten met een torsiestijfheid die 12,5% hoger is dan die van de tot nu toe meest veilige concurrent in het Sorento-segment. De nieuwe SUV van Kia is standaard uitgerust met zeven airbags, waaronder een airbag in het midden voorin, een nieuwe innovatie die de inzittenden op de voorstoelen extra hoofdbescherming biedt. De Sorento is daarnaast standaard uitgerust met Vehicle Stability Management en Electronic Stability Control om de bestuurder te helpen de controle te behouden bij het remmen en het nemen van bochten.

De nieuwe Sorento is leverbaar met de nieuwste rijhulpsystemen van Kia. Enkele voorbeelden zijn Forward Collision-Avoidance Assist met voetganger-, fietser- en voertuigdetectie en Junction Turning dat tegemoetkomende voertuigen bij het oversteken op een kruising kan detecteren. Ook de innovatieve grootlichtassistent, Driver Attention Warning, Lane Keeping Assist en Blind-Spot Collision-Avoidance Assist maken deel uit van het indrukwekkende pakket. Andere technologieën zijn onder meer Highway Driving Assist met navigatieondersteuning voor de Smart Cruise Control, Intelligent Speed Limit Assist, Safe Exit Assist (uitstapbeveiling) en Parking Collision-Avoidance Assist bij het achteruitrijden.

De nieuwe Sorento is ook verkrijgbaar met Lane Following Assist, een rijhulpsysteem dat werkt tussen 0 en 180 km/u. LFA ondersteunt Sorento-rijders op de snelweg door voorliggers in het verkeer te volgen en wegmarkeringen te detecteren om de auto op zijn rijstrook te houden. In combinatie met de Smart Cruise Control met Stop & Go kan het de bestuurder met behulp van radarsensoren ook ondersteunen door te accelereren, remmen en sturen.

De Sorento is de eerste Kia in Europa die leverbaar is met de geavanceerde Blind-Spot View Monitor met live videobeelden. Dit systeem toont een videofeed met hoge resolutie aan de linker- of rechterkant van het digitale cluster als de bestuurder met zijn richtingaanwijzer aangeeft van rijstrook te veranderen en zich in de dode hoek een voertuig begeeft. De videobeelden worden kort getoond op de plek waar normaliter de snelheidsmeter of de status van het hybridesysteem wordt weergegeven. De video feed komt van groothoekcamera's die discreet zijn geïntegreerd in de buitenspiegels.

Het eerste Multi-Collision Brake-systeem van Kia, waarmee de Sorento de ernst van secundaire aanrijdingen kan verminderen, is eveneens standaard. Het remt automatisch de auto af wanneer de airbags worden geactiveerd na een eerste aanrijding, waardoor de inzittenden nog meer worden beschermd tegen secundaire frontale of zijdelingse aanrijdingen.

De Kia Sorento staat sinds medio oktober 2020 in de showrooms van de Nederlandse Kia-dealers. De nieuwe Sorento wordt net als elke andere Kia geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie.

Kia Sorento PHEV kost 49.595 euro

23 november 2020

Kia prijst de nieuwe Sorento Hybrid

17 september 2020

Kia onthult Sorento PHEV 2020

26 augustus 2020

Kia start productie Sorento Hybrid

9 juli 2020