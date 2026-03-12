Kia PV5 nu ook als Cargo Dubbele Cabine

De PV5 Cargo Dubbele Cabine is gebaseerd op de PV5 Cargo L2H1 en wordt gebouwd in samenwerking met de door Kia gecertificeerde partner Snoeks Automotive. Deze combineert een functionele laadruimte met een cabine voor vijf inzittenden.

De dubbele cabine is leverbaar in twee uitvoeringen: Comfort en Luxe. De vijfpersoons cabine is van de laadruimte gescheiden door een lichtgewicht Compax-wand met een doorlaadmogelijkheid van 2.230 mm. Deze wand is vervaardigd uit PET-vezel en in de Luxe-uitvoering afgewerkt met een gemêleerde stof.

De achterbank biedt plaats aan drie passagiers en is voorzien van twee USB-aansluitingen. De Luxe-uitvoering onderscheidt zich door een neerklapbare middenarmsteun met opbergvak, drie LED-spots in de hemelbekleding, een met tapijt afgewerkte passagiersruimte en een alternatieve afwerking van zowel de scheidingswand als de schuifdeurpanelen.

Kia Nederland biedt de dubbele cabine aan op alle uitvoeringen van de PV5 Cargo L2H1, inclusief ongekentekende voorraadmodellen. Dit maakt het mogelijk de levertijd te verkorten. De Comfort-uitvoering heeft een vanafprijs (allemaal exclusief belasting) van € 4.250; de Luxe-uitvoering is leverbaar vanaf € 4.850. Optioneel kan de dubbele cabine worden uitgerust met privacyglas tegen een meerprijs van € 120. Bij keuze voor de PV5 Elite Executive is de achterbank bovendien voor € 240 te bekleden met een stof/lederlookcombinatie.

Tijdelijke bpm-compensatie

Tot het einde van dit jaar wordt door de belastingdienst de Kia PV5 Cargo L2H1 dubbele cabine niet aangemerkt als bestelauto doordat de laadruimte niet voldoet aan de nu geldende wetgeving. Hierdoor is er dit jaar een ander MRB tarief en een BPM bedrag van toepassing. Naar verwachting verandert dit in 2027. Bij kentekenaanvraag in 2026 zal het BPM bedrag van € 687,- excl. btw worden gecompenseerd.