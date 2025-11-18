Kia maakt prijs PV5 Chassis Cabine bekend

Na de eerder gelanceerde Cargo- en Passenger-uitvoeringen is de Chassis Cabine de derde variant binnen de PV5-reeks. Dankzij het modulaire ontwerp leent deze versie zich voor maatwerktoepassingen in diverse sectoren, van logistiek tot dienstverlening. Net als de andere PV5-varianten is de Chassis Cabine gebouwd op het modulaire 'E-GMP.S'- skateboardplatform. In deze configuratie beschikt hij over vlakke chassisbalken met extra montagebeugels en zijdelingse bescherming van de batterij.

Kia zelf biedt in lijn daarmee in samenwerking met specialisten Van den Born en Smartbox al een aantal veelgevraagde uitvoeringen. Zo ontwikkelde het merk samen met Van den Born al een open laadbak, kipper en een kippende veegvuil opbouw. Smartbox voorziet de Chassis Cabine aanvullend van een ultralichte gesloten laadbak voor distributie en 'last mile transport', met een laadvermogen tot meer dan 8 kubieke meter. Aanvullend zijn de mogelijkheden voor andere toepassingen en unieke 1:1 oplossingen uiteraard legio.

Voor de aandrijving vertrouwt de Kia PV5 Chassis Cabine op een voorin gemonteerde elektromotor met een vermogen van 89,4 kW/121 pk en 250 Nm aan trekkracht. Standaard heeft de Chassis Cabine een 51,5 kWh accu aan boord die bij een DC snellader onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 10% naar 80% kan worden geladen. Een Chassis Cabine variant met een batterijpakket van 71,2kWh volgt volgend jaar. Deze batterijvariant wordt voorzien van een elektromotor met een vermogen van 120 kW/164 pk en 250 Nm aan trekkracht.

Kia levert de PV5 Chassis Cabine in twee complete uitvoeringen: de Essential en de Plus, die qua uitrusting nagenoeg gelijk zijn aan de Cargo. Zo beschikt de Essential bijvoorbeeld over een 12,9 inch In Vehicle Infotainment systeem met navigatie, automatische climate control, LED-koplampen, adaptieve cruise control, connectiviteit en alle moderne veiligheidssystemen. De Plus-uitvoering breidt die uitrusting uit met bijvoorbeeld verwarmbare stoelen, een verwarmbaar stuurwiel en elektrische lendensteunverstelling (bestuurder en passagier). Daarnaast kan de bestuurder zijn gereedschap of laptop opladen met de Vehicle to Load functionaliteit en een smartphone met de draadloze oplader. Tot slot zorgen af-fabriek vierseizoenenbanden voor een lagere Total Cost of Ownership en hogere uptime. Optioneel biedt de Plus-uitvoering de keuze voor een warmtepomp met Digital Key 1.0,

De netto catalogusprijzen van de Kia PV5 Chassis Cabine beginnen bij € 31.710 (excl. BTW). De PV5 Chassis Cabine staat naar verwachting vanaf februari 2026 bij de Nederlandse Kia-dealers. Kia geeft ook op de PV5 Chassis Cabine de fabrieksgarantie van 7 jaar of 150.000 kilometer. Aanvullend bieden de ombouwspecialisten een specifieke garantie op de op- en ombouwopties.