Kia PV5 is International Van of the Year 2026

De bekroonde Kia PV5 is de eerste PBV van het merk en is gebouwd op het modulaire E-GMP.S-platform dat speciaal voor lichte elektrische bedrijfswagens is ontwikkeld. Op basis van dit platform wordt het snelgroeiende aanbod van flexibel in te richten en met internet verbonden voertuigen gebaseerd, waaronder ook de in de komende jaren nog te introduceren grotere PV7 en PV9.

De Kia PV5 is niet zomaar een bedrijfswagen, het is het startpunt van een volledig nieuw en flexibel mobiliteitssysteem dat vanaf dag één is gevormd door de input van toekomstige gebruikers. Hij wordt configureerbaar als Cargo, Passenger, Chassis Cab, Crew Van, Wheelchair Accessible Vehicle, en op termijn ook als Camper.

De PV5 Cargo L2H1 biedt tot 4,4 kubieke meter laadruimte en een laadvermogen tot 790 kilogram (afhankelijk van de versie). Er is keuze uit verschillende batterijvarianten: 51,5 kWh, 71,2 kWh en binnenkort ook 43,3 kWh. Het maximale elektrische bereik (WLTP) loopt uiteen van 416 kilometer voor de Cargo Long tot 414 kilometer voor de Passenger.

Het winnen van de felbegeerde titel volgt op een andere recent behaalde mijlpaal. De baanbrekende Kia werd nog geen maand geleden bekroond tot GUINNESS WORLD RECORDS-titelhouder in het segment van elektrische, lichte bedrijfswagens door met een maximaal toegestane belading 693,38 km af te leggen op een volle batterij.

Kia Nederland verwacht dat de eerste exemplaren van de PV5 december 2025 bij de Kia-dealers arriveren.