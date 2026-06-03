Kia PV5 nu ook als 7-zitter

De nieuwste variant van de PV5 Passenger beschikt over een 2-2-3 stoelopstelling met drie zitrijen. Dankzij de geringe instaphoogte van 399 mm en de automatische schuifdeuren is de toegang tot zowel de tweede als de derde zitrij gemakkelijk. De interieurindeling biedt flexibiliteit en gebruiksgemak, met 318 liter bagageruimte achter de derde zitrij en een laadvolume van 785 liter wanneer de derde zitrij wordt neergeklapt.

Dankzij het E-GMP.S-platform waarop de PV5 Passenger is gebaseerd, beschikt hij over een volledig vlakke vloer en een ruim interieur. Dit vertaalt zich in gunstige waarden in zijn klasse op het gebied van beenruimte (tot 1.041 mm), hoofdruimte (tot 1.076 mm) en schouderruimte (tot 1.732 mm). Het speciaal voor elektrische bedrijfswagens ontwikkelde platform is ontworpen met oog op duurzaamheid, modulariteit en toekomstbestendigheid en ondersteunt connectiviteitsoplossingen, waaronder integratie met wagenparkbeheersystemen.

De PV5 Passenger met zeven zitplaatsen heeft een verwachte actieradius van meer dan 390 km (WLTP, in afwachting van homologatie). Dankzij het DC-laadvermogen van maximaal 150 kW kan de accu onder ideale omstandigheden in minder dan 30 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen. De PV5 Passenger is ook geschikt voor Vehicle-to-Load (V2L), waarmee externe apparaten van stroom kunnen worden voorzien via een interne of externe aansluiting.

Nieuwe uitrusting

De 7-persoons uitvoering van de PV5 Passenger beschikt over een aantal aanvullende specificaties die het comfort en gebruiksgemak vergroten. Zo is de bestuurdersstoel voorzien van een in hoogte verstelbare armsteun en zorgt de Walk Away Lock-functie ervoor dat het voertuig automatisch wordt vergrendeld wanneer de bestuurder wegloopt. Dankzij de platte antenne blijft de voertuighoogte bovendien onder de 1,90 meter, waardoor de PV5 toegang krijgt tot meer parkeergarages en andere locaties met hoogtebeperkingen.

Kia Nederland verwacht de eerste exemplaren van de zevenzits PV5 Passenger te gaan leveren vanaf oktober 2026. De vanafprijzen worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.