Alleen door dingen anders te doen kan een bedrijf de markt veroveren. Dat kan met het uiterlijk, het imago, de techniek of de prijs. Met de PV5 pakt Kia het groots aan, want het kiest voor al die zaken! Als het om het uiterlijk gaat, oogt de PV5 zo modern, dat het lijkt alsof deze bus uit een ander tijdperk komt. Alle andere bedrijfswagens ogen naast de PV5 op slag ouderwets en dat was precies de bedoeling van de vormgevers.

De PV5 straalt niet alleen uit dat het een moderne bedrijfswagen is, de vormgevers maken ook maximaal gebruik van de mogelijkheden die elektrische aandrijving biedt. De PV5 staat namelijk op een platform dat op maat is gemaakt voor elektrische aandrijving en daarom is er volop ruimte voor batterijen. Omdat een elektromotor veel minder ruimte vraagt dan een verbrandingsmotor, is de motorkap kort en dus blijft er meer ruimte voor de cabine over. LED-techniek vraagt minder ruimte dan ouderwetse gloeilampen en dat maakt het mogelijk dagrijverlichting en richtingaanwijzers hoog en prominent op de neus te plaatsen, hetgeen bijdraagt aan de unieke uitstraling. Overigens vormen de kleine lampjes net boven de voorbumper de daadwerkelijke koplampen. Dit om te voorkomen dat de PV5 lagere voertuigen zou verblinden.

Alhoewel de PV5 de techniek van de elektrische personenauto's van Kia deelt, is het platform op maat gemaakt voor bedrijfswagens. Daarom belooft Kia lage onderhoudskosten en snelle reparaties. Een mooi voorbeeld: de voorbumper bestaat uit drie losse delen, zodat bij schade slechts een deel hoeft te worden vervangen. Daarbij is bijvoorbeeld de wielophanging veel makkelijker bereikbaar dan bij een personenauto, zodat de PV5 wederom makkelijker (lees: goedkoper en sneller) is te onderhouden en te repareren.

Ruimte

De PV5 is leverbaar als bus ("Cargo") in de maten L1H1, L2H1 en L2H2. De grootste variant biedt 5.2 kubieke meter laadruimte. Dat laatste is mede te danken aan de opmerkelijk lage laadvloer (42 cm boven het wegdek) en dat is weer te danken aan het op maat gemaakte platform. De PV5 Cargo is ook leverbaar met alleen een cabine, zodat achterop een opbouw naar wens kan worden gerealiseerd.

Voor deze test is gereden met de personenauto-versie, genaamd "Passenger". Deze is vooralsnog alleen leverbaar als vijfzitter (later volgt een zevenzitter) met een enorme bagageruimte. Let op dat de stoelen niet uitneembaar zijn en dat de laadvloer veel lager ligt dan de vloer waarop de achterstoelen staan. Het is mogelijk om de laadvloer te verhogen, maar dat gaat uiteraard ten koste van de beschikbare ruimte.

„Kia heeft een heel andere kijk op de zaken en weet zich daarom positief te onderscheiden van het bestaande aanbod“

Zowel in de Cargo- als de Passenger-versie onderscheidt Kia zich door het enorme aantal bergvakken. Niet alleen in het dashboard en de deuren, maar ook in de vloer is ieder hoekje en gaatje benut. Sommige vakken zijn echter zo goed verstopt, dat het niet is uit te sluiten dat een PV5-eigenaar na jaren alsnog een extra vak vindt!

Zowel in de cabine als in de laadruimte zijn rails te vinden waarop accessoires zoals bekerhouders, telefoonhouders en sjorogen zijn te bevestigen. Kia levert deze accessoires zelf, maar geeft ook specificaties vrij waarmee iedereen met een 3D-printer zelf accessoires kan ontwerpen en printen. De testauto was niet voorzien van accessoires en daarom waren achterin alleen USB-C aansluitingen en ventilatie aanwezig, maar geen essentiële zaken zoals bekerhouders of een asbak.

Uitrusting

Ook aan het infotainment-systeem kunnen gebruikers zelf functies toevoegen. Kia heeft namelijk op basis van de vrij verkrijgbare broncode van Android zelf een infotainment-systeem gemaakt. Als bijvoorbeeld een koelinstallatie of extra verlichting is te bedienen middels een (Android) app, dan kan dit met de auto worden geïntegreerd en zijn geen extra kastjes, knoppen of beeldschermen op het dashboard nodig. Omdat Kia dit systeem zelf heeft ontwikkeld, is het niet afhankelijk van Google. De privacy is daarom gegarandeerd en Kia belooft minimaal 7 jaar updates. Voor wagenparken tot 5 voertuigen levert Kia eigen software. Voor grotere wagenparken is compatibiliteit met Geotab aanwezig.

De functionaliteit van dit zakelijke infotainment-systeem komt overeen met dat van de systemen van de personenauto's van Kia. Kortom: Kia biedt alle voordelen van Android, maar geen van de nadelen. Als het gaat om luxe en veiligheid staat de PV5, afhankelijk van de gekozen uitvoering, op hetzelfde niveau als de personenauto's van Kia.

Rijeigenschappen

Bovendien rijdt de PV5 als een personenauto! Dat is op de eerste plaats te danken aan de zithouding. De PV5-rijder zit niet "op de bok" zoals in de meeste busjes, maar laag en achterover als in een personenauto. Het dashboard ligt niet voor de bestuurder en bijrijder, maar staat voor hen. Tegelijkertijd zijn de zijruiten buitengewoon groot en lopen ze door tot ver onder het dashboard. Dat zorgt voor een uniek gevoel van vrijheid en heel veel overzicht. Aan dat laatste dragen ook de lekker grote buitenspiegels bij. Toch hindert de grote A-stijl het zicht, maar dit is afhankelijk van het postuur van de bestuurder (of beter gezegd: de instelling van de voorstoel).

De zithouding, het overzicht en de rijke uitrusting maken het rijden met de PV5 bijzonder. De rijeigenschappen zijn gemiddeld voor een elektrisch aangedreven busje. In vergelijking met andere elektrische bedrijfswagens is de PV5 tam en terughoudend. In vergelijking met een bus met dieselmotor biedt de PV5 een ongekende souplesse en dito rust. Samen met het goedmoedige weggedrag en de geringe rijgeluiden geeft de PV5 daarom een uitgesproken "zen"-gevoel. Deze elektrische bus nodigt uit tot een kalme en ontspannen rijstijl.

Het testverbruik kwam mede daarom uit op zo'n 20 kWh per 100 km. Dat is gemiddeld voor een elektrische auto van deze omvang en met dit gewicht. Ondanks de enorme batterij in de vloer is het bereik gering. Tijdens de test kon steeds zo'n 350 km worden afgelegd op een volle accu. Snelladen ging bij koud weer en na voorverwarmen met een snelheid van maximaal 130 kW, hetgeen bij zo'n 50% lading terugliep tot 120 kW. Dit is een keurige snelheid in verhouding tot de accucapaciteit.

Conclusie

Na de markt voor personenauto's wil Kia nu de bedrijfswagenmarkt veroveren. De PV5 is daarom in alle opzichten anders. Het uiterlijk is futuristisch, maar dat dient een hoger doel. De bijzondere opzet maakt de PV5 snel en voordelig in onderhoud. Daarbij weet Kia maximale binnenruimte uit de buitenmaten te halen. Dat wordt aangevuld met doordachte ergonomie, van een lage laadvloer tot uitstekende overzichtelijkheid (op de A-stijl na).

De rijeigenschappen zijn gemiddeld. De prestaties, het verbruik en het weggedrag zijn gemiddeld voor een elektrisch aangedreven bus. Ze zijn echter vele malen beter dan die van een vergelijkbare bus met verbrandingsmotor. Dankzij een heel andere zithouding is de belevenis toch anders. Het weggedrag houdt daarom het midden tussen dat van een traditionele bus en een luxe personenauto.

Tenslotte maakt Kia gebruik van de ervaring van het verleden. Het begon ooit als prijsvechter en dat doet Kia opnieuw met de PV5. Deze bus kost namelijk hetzelfde als een bestelwagen van de concurrentie. Kortom: Kia heeft een heel andere kijk op de zaken en weet zich daarom positief te onderscheiden van het bestaande aanbod.