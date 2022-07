We hebben een winnaar

Voor deze test is de populairste van de drie motoren gekozen: de volledig elektrische Niro (kortweg "EV"). Van de buitenkant is daar echter weinig van te zien. Iedere Niro volgt Kia's nieuwe huisstijl genaamd "Opposites Unite". Dat geeft de auto een meer dan moderne en zelfverzekerde uitstraling. De Niro ziet er echter niet uit als een wereldverbeteraar of een auto uit een ander tijdperk, zoals de (deels) elektrische auto's van andere merken wel doen.

En dat was precies de bedoeling! De Niro is namelijk bedoeld als functionele gezinsauto en niet als liefhebbersauto of technisch hoogstandje (daar heeft Kia de "EV6" voor). Omdat het platform waarop de Kia staat op maat is gemaakt voor (deels) elektrische auto's, haalt de Niro maximale binnenruimte uit de buitenmaten en dat was juist wel de bedoeling.

Ruimte en uitrusting

De ruimte voorin is prima, de hoofdruimte achterin voldoende. Let op dat de Niro EV een fractie minder hoofdruimte achterin biedt dan de andere uitvoeringen omdat de batterij doorloopt tot onder de achterbank. Daarentegen heeft deze elektrische Niro de grootste bagageruimte (475 liter) van alle varianten.

De stijl van het dashboard is modern, maar tegelijkertijd zo logisch ingedeeld dat iedereen zich meteen thuisvoelt. De Niro heeft geen minimalistisch interieur zonder knoppen. Alleen waar dat zinvol of makkelijker is, worden functies middels het centrale beeldscherm bediend. Daarnaast zijn nog volop knoppen te vinden en tijdens de test werd dit als een prima balans ervaren.

De uitrusting is modern en compleet, maar nooit innovatief. Nieuw voor de Niro is de beschikbaarheid van een head-up display. Omdat essentiële gegevens in het blikveld van de bestuurder worden geprojecteerd, maakt dit het rijden minder inspannend. Heel slim: als zich een object in de dode hoek bevindt, wordt dat middels een symbool in het head-up display getoond.

„de Kia Niro is een zo goed als foutloze auto“

Elektrische auto

Ondanks het feit dat de vorige Niro in 2016 op de markt verscheen, verwacht Kia nog steeds dat de Niro voor veel kopers de eerste elektrische auto zal zijn. En omdat beginnende elektrische rijders veelal bang zijn om de batterij leeg te rijden, is de Niro standaard voorzien van een zeer grote batterij. Dat zorgt met een theoretisch bereik van 460 km (WLTP) voor de gewenste gemoedsrust, maar ook voor een hoge instapprijs.

Een grote batterij kan veel energie opslaan en daarom kan de Niro ook snel laden. Aan het stopcontact kan worden geladen met 2.3 kW, bij een publiek laadpunt bedraagt de laadsnelheid maximaal 11 kW (3 fase). Bij een snellader kan de Niro onder ideale omstandigheden met 84 Kw laden. Dat is trager dan voorheen, maar Kia belooft een hogere gemiddelde laadsnelheid.

Helaas zit de laadaansluiting midden op de neus, waardoor de bestuurder wordt gedwongen vooruit in te parkeren (grotere draaicirkel bij indraaien, minder overzicht bij uitparkeren). Juist wel handig: onder de motorkap is een echte bergruimte ("frunk") te vinden om bijvoorbeeld de laadkabels in op te bergen. Daar is ook een optioneel verloopstuk op te bergen waarmee de Niro EV dienst kan doen als stroombron (220 volt, maximaal 3 kW).

De Niro EV biedt de keuze uit één elektromotor en die levert maximaal 204 pk / 255 Nm. Veel elektrische auto's (inclusief de vorige Niro) met een dergelijk vermogen zijn venijnig snel en daarmee een feest om te rijden. Echter, de Niro is bedoeld als gezinsauto en niet als pretauto. Daarom zorgt software ervoor dat het motorvermogen geleidelijk wordt opgebouwd. Desondanks is heel goed merkbaar dat de Niro EV zeer sterk is, want alhoewel het aan gretigheid ontbreekt laat de daadkracht weinig te wensen over.

Middels hendels achter het stuurwiel kan de bestuurder in stappen kiezen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal (meer inhouden = meer terugwinnen). In de laatste stand, genaamd "i-Pedal", houdt de Niro zo sterk in dat het rempedaal alleen nog in noodsituaties nodig is. Dit zogenaamde "één pedaal rijden" is voor velen een voordeel van elektrisch rijden, maar wie er niet van gediend is kan kiezen voor minimale regeneratie (vergelijkbaar met het karakter van een conventionele auto).

Tijdens de test onder ideale weersomstandigheden (warm, windstil) kwam het testverbruik in de stad uit op 12 kWh / 100 km. De gehele testrit inclusief snelwegen en provinciale wegen kostte 15.5 kWh / 100 km en daarmee is de Niro EV gemiddeld zuinig voor een auto in deze klasse.

Weggedrag

De batterij is niet alleen bepalend voor het bereik en de prijs van een elektrische auto, maar ook voor het weggedrag. Vanwege de grote batterij is de Niro EV merkbaar zwaarder dan de hybride versies. Dit gewicht maakt de Niro EV niet statig of groots, alleen "zwaar". Het maakt de Niro echter niet minder stabiel, want de wegligging is prima.

Daarbij is de Niro EV een fractie hoger dan de andere uitvoeringen. Omdat de batterijen zijn verwerkt in de vloer, werd de bodemvrijheid kleiner. Om dat te compenseren staat de Niro EV een fractie hoger op de veren dan de andere varianten en ook dat zorgt voor een iets minder dynamisch weggedrag. De lage en centraal geplaatste batterij maakt de elektrische versie juist wel tot de meest stabiele Niro.

Conclusie

Zal de tweede generatie van de Kia Niro wederom de best verkochte auto van Nederland worden? Helaas voor Kia zijn er sinds de lancering van de eerste Niro heel veel concurrenten bij gekomen, waardoor de kans groter is geworden dat een andere auto beter aansluit bij de smaak van de koper. Daar staat tegenover dat de nieuwe Niro alles doet wat de vorige deed en dat steevast beter doet.

Sterker nog: de Kia Niro is een zo goed als foutloze auto. En juist daarin zit de kracht van dit model. De nieuwe Niro is geen pretauto en excelleert op geen enkel punt. In plaats daarvan is de Niro dienstbaar en functioneel en precies dat is wat het grote publiek zoekt. Bovendien zijn er drie motorisaties zodat de Niro naar keuze deels, grotendeels of geheel elektrisch is. Kortom: we hebben een winnaar!