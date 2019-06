Kia XCeed krijgt digitale klokken

11 juni 2019 | De XCeed krijgt als eerste Kia een volledig digitaal 12,3-inch Supervision instrumentarium. De onthulling van dit model op 26 juni 2019 markeert een nieuwe stap voor de Koreaanse fabrikant. Het is een van de meest technologisch geavanceerde modellen van Kia.

Het 12,3-inch Supervision cluster is ontworpen om informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven. Het biedt een schermresolutie van 1920 x 720 pixels en komt in de plaats van de snelheidsmeter en toerenteller, zoals die in de huidige modellen te zien zijn. Een enkel, naadloos display projecteert digitale meters voor snelheid en toerental.

Tussen de beide digitaal weergegeven meters is een multifunctioneel display te zien dat is te bedienen via schakelaars op het stuurwiel. In dit deel van het digitale instrumentarium kan de rijder kiezen uit weergave van navigatie-aanwijzingen, audio-informatie, informatie van de smartphone en contacten of ritgegevens. Dat betreft onder meer actueel of gemiddeld brandstofverbruik. Het systeem kan ook onderhouds- of controlewaarschuwingen voor het voertuig weergeven. En het is mogelijk om meldingen te krijgen van de talrijke actieve veiligheids- en bestuurdersassistentiesystemen of actuele verkeersinformatie te tonen. Het multifunctionele centrale display toont daarnaast aanwijzingen van het Driver Attention Warning systeem, te weten adviezen om een pauze te nemen omdat vermoeidheid is geconstateerd.

Zodra de bestuurder de auto heeft geparkeerd en de motor afzet, laat het nieuwe instrumentarium kort een grafische afbeelding van de rijdende auto zien, plus een samenvatting van de ritgegevens; gereden tijd, afgelegde afstand, gemiddeld verbruik en de resterende actieradius met de nog aanwezige brandstofvoorraad.

Net als bij andere Ceed-modellen zal ook de Kia XCeed leverbaar zijn met het Drive Mode Select systeem. De lay-out van het Supervision instrumentarium verandert ook bij het wisselen van rijmodus. In de stand Normal biedt het scherm actuele informatie over brandstofefficiency en traditionele digitale meters voor snelheid en toerental, plus aanvullende ritgegevens. In de stand Sport zijn snelheid en toerental prominenter in beeld. Niet essentiële informatie is dan verborgen om de bestuurder zo min mogelijk af te leiden.