Kia toont Vision Meta Turismo

De Vision Meta Turismo is ontworpen volgens de 'Opposites United'-designtaal, waarbij contrasten zoals technologie en emotie, of dynamiek en rust, samenkomen. Dit vertaalt zich in een aerodynamisch, door de luchtvaart geïnspireerd ontwerp en een interieur dat zowel gericht is op rijplezier voor de bestuurder als ontspanning voor passagiers.

De Vision Meta Turismo combineert fysieke en digitale elementen. Innovaties zoals een virtuele versnellingspook met haptische feedback, aanpasbare rijinstellingen en verschillende ervaringsmodi (Speedster, Dreamer en Gamer) zorgen voor een gepersonaliseerde interactie. Het stuurwiel fungeert daarbij als centrale interface, vergelijkbaar met een gamecontroller. Zo laat Kia zien hoe toekomstige mobiliteit niet alleen draait om verplaatsing van A naar B, maar om emotie.

De Kia Vision Meta Turismo is, samen met andere concept cars van Kia, te ervaren in de Salone dei Tessuti van de Milan Design Week. De tentoonstelling is geopend tot en met zondag 26 april 2026.