Kia start test met V2G

Ter voorbereiding op de pilot zijn meerdere Vehicle to Grid (V2G)-tests uitgevoerd bij ElaadNL, het nationale kenniscentrum voor slim laden in Nederland. Hier werd de werking van de EV9 in een realistische thuissituatie onderzocht, inclusief laden, ontladen en communicatie met de infrastructuur.

Kia EV9 voorbereid op V2G binnen Nederlandse netcodes

Elektrische auto's mogen in Nederland alleen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet als zowel de auto als laadoplossing voldoen aan specifieke technische en wettelijke eisen, waaronder registratie van de installatie. Kia heeft met de EV9 en een geschikte bidirectionele laadoplossing het volledige traject richting toepassing onder Nederlandse netcondities succesvol doorlopen.

De combinatie van de Kia EV9 en een geschikt bidirectioneel laadpunt is opgenomen in het register van EnergieLeveren.nl, het register van Netbeheer Nederland voor energieopslaginstallaties. Daarmee is voldaan aan de geldende eisen voor teruglevering en wordt een stap gezet in de verdere ontwikkeling van V2G voor consumenten.

Kia start praktijkpilot met V2G-laden thuis

In samenwerking met energieleverancier Vattenfall start Kia een pilot, waarbij 40 geselecteerde particuliere EV9-rijders hun auto inzetten om thuis energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. De pilot vindt plaats binnen een vooraf gedefinieerde combinatie van de auto, laadoplossing en het energiecontract om de betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties onder Nederlandse netcondities te borgen. De focus ligt op het testen van bidirectioneel laden onder realistische omstandigheden bij consumenten thuis, waarbij zowel technische prestaties als de gebruikerservaring en financiële impact worden onderzocht.

De door Kia Nederland geselecteerde deelnemers testen Vehicle to Grid met de Kia Smart Charge app in combinatie met een energiecontract van Vattenfall en een geschikt bidirectioneel laadpunt. De gebruikers ontvangen een laadpunt inclusief installatie en energie. Hiermee stimuleert Kia langdurige deelname en het verzamelen van realistische gebruiksgegevens. De deelnemers worden daarbij volledig ontzorgd. Kia Nederland coördineert het traject en verzorgt de laadoplossing, installatie en begeleiding via Kia Charge, terwijl Vattenfall verantwoordelijk is voor het energiecontract en de integratie van de EV9 met het elektriciteitsnet. De pilot richt zich in eerste instantie op het ontlasten van het net.

Kia en Vattenfall analyseren de resultaten van de pilot samen met hun partners en gebruiken de inzichten als basis voor verdere opschaling en bredere toepassing van V2G-technologie in de praktijk.

Kia Charge als schakel in het energiesysteem

Met de nieuwste V2G-pilot met de EV9 laat Kia zien dat elektrische auto's zich ontwikkelen tot een integraal onderdeel van het energiesysteem. Kia heeft daarvoor al in 2024 Kia Charge opgericht: een platform voor energie- en laadoplossingen. Daarmee richt het grootste automerk van Nederland zich op particuliere klanten, zakelijke rijders, bedrijven en Verenigingen van Eigenaren. In samenwerking met partners als Vattenfall werkt Kia Charge aan geïntegreerde oplossingen waarin laden, energiebeheer en mobiliteit samenkomen. Dit varieert van slimme thuisladers, zonnepanelen en laadpleinen tot geavanceerd energiemanagement, laadabonnementen en kosteninzicht. Kia Charge fungeert als contactpunt voor duurzame mobiliteit en ondersteunt gebruikers in een efficiënte en toekomstbestendige energietransitie.