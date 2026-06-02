Kia prijst vernieuwde Niro

Blikvangers zijn de verticaal georiënteerde LED-koplampen, geheel in lijn met de andere nieuwe modellen van het merk. Ook de achterzijde is verregaand vernieuwd. De nieuwe achterklep sluit aan op de eveneens vernieuwde lichtsignatuur en maakt de crossover optisch breder. Ook het interieur van de Niro is in lijn gebracht met de nieuwste modellen van het merk. De materialen en nieuwe kleurcombinaties zorgen daarbij voor een moderner interieur. De Niro is leverbaar met de 12,3-inch connected car Navigation Cockpit (ccNC), de digitale interface van Kia die navigatie en connectiviteitsdiensten samenbrengt in één omgeving. Dankzij Over-the-Air updates blijven zowel het navigatiesysteem als de voertuigsoftware bovendien up-to-date.

De Niro Hybrid 1.6 GDI Hybrid combineert een verbrandingsmotor van 75 kW met een elektromotor van 32 kW wat resulteert in een gecombineerd systeemvermogen van 101 kW / 138 pk. De aandrijflijn is gekoppeld aan een zestrapsautomaat met dubbele koppeling.

Vier uitvoeringen

De instapversie ComfortLine (vanaf € 36.195) is uitgerust met autonome noodremassistentie, adaptive cruise control autonome rijstrookvolgassistentie. Ook standaard zijn LED-reflectiekoplampen, parkeersensoren voor en achter, dual zone climate control, stoel- en stuurwielverwarming.

De DynamicLine (vanaf € 39.195) voegt toe: een geïntegreerd 12,3 inch digitaal cluster, full map navigatie met Kia Connect, adaptive cruise control met navigatieondersteuning, snelwegassistentie, ambient lighting, een draadloze smartphone-oplader, V2L, een regensensor, een automatisch dimmende binnenspiegel en een verstelbare achterbankleuning. Hij onderscheidt zich optisch met zijn privacy glass, dakrails en bekleding in stof-/leder-uitstraling.

De DynamicPlusLine (vanaf € 41.195) is rijker uitgerust. Voor de meerprijs van € 2.000,- biedt hij onder meer een schuif-/kanteldak, een Harman Kardon audiosystem, een automatische achterklep, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met lendensteunverstelling, uitstapbeveiliging, dodehoekassistentie en kruisend verkeerassistentie achter.

De ExecutiveLine (vanaf € 46.695) staat aan de top van het gamma. Hij biedt boven de DynamicPlusLine een head-up display, stoelverwarming achter, stoelventilatie vóór, lederlook-bekleding, een elektrisch verstelbare passagiersstoel met lendensteunverstelling, een 360o-camera, Digital key 2.0, LED-projectiekoplampen en 18 inch lichtmetalen velgen. Hij breidt het aantal assistentiesystemen uit met intelligente parkeerhulp achter, autonome noodremassistentie - ook bij kruisend verkeer, een op afstand bedienbare slimme parallel parkeerfunctie en snelwegassistentie met automatische rijstrookwisseling.

Kia Nederland verwacht de eerste exemplaren van de Kia Niro Hybrid vanaf eind juni 2026 te kunnen leveren. Net als alle andere Kia-modellen heeft ook de Niro Hybrid tot 10 jaar of 150.000 km garantie.