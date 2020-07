Kia start productie Sorento Hybrid

9 juli 2020 | Kia is in de fabriek in het Koreaanse Hwasung gestart met de productie van de nieuwe Sorento voor de Europese markt. De eerste exemplaren die van de band rollen zijn voorzien van de 'Smartstream' hybride-aandrijflijn. De productie van de tweede geëlektrificeerde Sorento, de plug-in hybride start later dit jaar. De nieuwe Sorento is leverbaar vanaf het derde kwartaal van 2020 en Kia maakt binnenkort de Nederlandse specificaties en prijzen bekend.

De Sorento is een belangrijk model voor Kia. Sinds zijn lancering in 2002 is de grote SUV al meer dan 3 miljoen keer verkocht. De eerste exemplaren die in Hwasung zijn en worden gebouwd, hebben de 'Smartstream' aandrijflijn, die bestaat uit een sterke 1.6 T-GDI benzinemotor, een lithium-ion polymeeraccu en een elektromotor. De Sorento Hybrid heeft een systeemvermogen van 169kW / 230pk en een maximumkoppel van 350 Nm. Hij is standaard gekoppeld aan een zestraps automaat.

De Sorento staat op het geheel nieuwe SUV-platform en claimt daardoor niet alleen meer ruimte voor passagiers en bagage, maar ook voor de geëlektrificeerde aandrijflijnen. Zo zijn de batterijen voor de hybride-aandrijving geplaatst onder de passagiersstoel met als resultaat een bagageruimte tot 910 liter (5-persoons uitvoering). In zevenzitsmodus is de bagageruimte nu 32% groter dan voorheen. De nieuwe Sorento is ook genereuzer met ruimte voor de passagiers op de tweede en derde zitrij.

Met zijn scherpe lijnen en cleane oppervlakken onderscheidt de nieuwe Sorento zich duidelijk van zijn voorgangers. Tegelijkertijd behoudt hij de kenmerkende uitstraling. Het silhouet van de nieuwe Sorento wordt mede bepaald door zijn korte overhangen en de langere wielbasis. Andere blikvangers zijn het front en het 'cab-rearward' design waarbij de A-stijl 30 mm naar achteren is geplaatst met als resultaat een langere motorkap en een dynamischer profiel.

Nieuw is UVO Connect waarmee via smartphones een groot aantal functies kan worden bekeken en bediend. De Sorento is onder meer te bestellen met een head-up display, een BOSE surround-sound audiosysteem met 12 speakers en het Mood Lighting System met 64 kleurenkeuzes.

De nieuwe Kia Sorento Hybrid arriveert in het derde kwartaal van dit jaar in Nederland. De plug-in hybride volgt later in 2020. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. Zoals elke andere Kia wordt ook de nieuwe Sorento geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie.

