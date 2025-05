Kia prijst PV5 Passenger

De PBV's van Kia worden gebouwd op het modulaire 'E-GMP.S'- skateboardplatform dat de basis wordt voor een ongekend groot aantal carrosserievarianten en uitvoeringen. De verkoop van de PV5 Cargo is eerder gestart en de eerste uitvoeringen van de PV5 Passenger zijn per direct te bestellen.

De PV5 Passenger is ontwikkeld om ruimte, flexibiliteit en comfort te bieden aan maximaal zeven inzittenden. Medio 2026 wordt de 7-zits met drie zitrijen leverbaar.

De voorin gemonteerde elektromotor produceert een vermogen van 120 kW/164 pk en 250 Nm koppel. Met de 71,2 kWh-batterij heeft de PV5, afhankelijk van de uitvoering, een bereik van maximaal 400 km (theoretisch volgens WLTP) en kan hij onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 10% naar 80% worden geladen.

Prijzen en uitvoeringen

De PV5 Passenger wordt standaard geleverd als 5-zits en is beschikbaar met een 51,5 kWh-batterij (Essential en Plus) en een 71,2 kWh-batterij.

De basisuitvoering van de PV5 Passenger is de Essential. Hij is standaard onder meer voorzien van parkeersensoren vóór en achter, een 12,9 inch infotainmentdisplay met geïntegreerde navigatie en achteruitrijcamera, twee schuifdeuren, LED-koplampen en -achterlichten, een preconditioneringsysteem voor de accu, climate control, een regensensor en adaptieve cruise control. Hij beschikt onder andere over autonome noodremassistentie, intelligente snelheidsbordenassistentie, een regensensor en actieve rijstrookassistentie.

Het interieur straalt rust en stijl uit met donkerblauwe accenten, terwijl de stoelen zijn afgewerkt met een mix van stof en lederlook.

De Plus biedt voor de meerprijs van € 1.000 inclusief btw ten opzichte van de Essential onder meer verwarmbare stoelen voor en achter, het stuurwiel en de ruitenwissersproeiers, een inductielader voor smartphones en V2L-technologie. Hij is ook voorzien van een schuifraam en een oprolbare afdekhoes van de bagageruimte die onder de laadvloer is op te bergen.

Met een meerprijs van € 2.750 inclusief btw ten opzichte van de Plus wordt de PV5 Passenger uitgevoerd als Elite. Deze uitvoering is boven de Plus ook uitgerust met een middenairbag, dodehoekassistentie, een 360 graden-camera en parkeersensoren aan de zijkant. De elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels zijn voorzien van een hoogglans afwerking en LED-knipperlichten. Om het comfort op een hoger niveau te brengen, is hij standaard voorzien van elektrisch verstelbare voorstoelen met een lendesteun.

De topuitvoering van de PV5 Passenger is de Elite Executive, die € 2.500 inclusief btw meer kost dan de Elite. Deze uitvoering heeft onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, geventileerde voorstoelen en een Human Light Grey interieur met vegan lederen bekleding. Ook biedt hij elektrisch bedienbare schuifdeuren en achterklep.

De PV5 Passenger Essential met 51,5 kWh-batterij heeft een vanafprijs van € 39.995 inclusief btw. De meerprijs voor de 71,2 kWh-batterij bedraagt € 4.000 inclusief btw. Het topmodel, de PV5 Passenger Elite Executive met 71,2-kWh-batterij, heeft een vanafprijs van € 50.245 inclusief btw.

Kia geeft op de PV5 Passenger een fabrieksgarantie van 7 jaar of 150.000 kilometer.