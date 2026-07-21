Kia levert duizendste PV5 in Nederland

De sterke vraag naar de PV5 heeft Kia direct een prominente positie op de Nederlandse bedrijfswagenmarkt opgeleverd. In juni was het merk het op één na grootste bedrijfswagenmerk van Nederland. In dezelfde maand was de PV5 de bestverkochte elektrische bestelwagen van het land.

De Kia PV5 is gebaseerd op het E-GMP.S-platform van Kia (Electric-Global Modular Platform for Service). De modulaire opzet van het platform maakt een breed scala aan carrosserievarianten mogelijk, waarmee ondernemers hun bedrijfswagen kunnen afstemmen op hun dagelijkse werkzaamheden. Zo doet een speciaal in Nederland omgebouwde PV5 Chassis Cabine inmiddels dienst als mobiel innamepunt voor flessen en blikjes.

De eerste 1.000 PV5's zijn afgeleverd aan een breed spectrum aan klanten, variërend van MKB-bedrijven tot grote wagenparkbeheerders. De elektrische bedrijfswagen van Kia wordt ingezet door organisaties in onder meer de telecom- en energiesector, installatie-, techniek- en onderhoudsbedrijven, bouw- en infrasector, zorg- en overheidsorganisaties, retail, dienstverlening, horeca en food.

Het snel groeiende PV5-gamma bestaat in Nederland momenteel uit de Cargo, Passenger, Chassis Cabine en Cargo Dubbele Cabine. Deze carrosserievarianten zijn leverbaar in een groot aantal uitvoeringen, zodat voor vrijwel iedere onderneming een passende oplossing beschikbaar is, inclusief op- en inbouwmogelijkheden. Kia breidt het PV5-aanbod in Nederland de komende tijd verder uit. Tegelijkertijd introduceert het merk nieuwe digitale diensten en werkt het aan de marktintroductie van de grotere PV7 en PV9.