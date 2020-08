Kia onthult Sorento PHEV

26 augustus 2020 | Kia onthult de Sorento Plug-in Hybrid. Na de Sorento Hybrid is de Sorento Plug-in Hybrid de tweede geƫlektrificeerde uitvoering in het Sorento-programma. De nieuwe variant biedt een combinatie van een turbo-benzinemotor, een batterijpakket en een elektromotor, zodat deze Sorento kortere ritten volledig elektrisch en geheel emissievrij kan afleggen. Daarbij behoudt de Sorento Plug-in Hybrid zijn kenmerkende hoeveelheid ruimte en flexibiliteit, met plek voor vijf of zeven inzittenden, aangezien het platform van de vierde-generatie Sorento direct is ontworpen om ook geƫlektrificeerde aandrijflijnen te kunnen herbergen.

Niet alleen is de Sorento Plug-in Hybrid binnen de Sorento line-up de versie met de laagste emissies in Europa; hij is ook de krachtigste. Het kloppende hart van de 'turbo hybrid' aandrijflijn is de 1,6-liter T-GDi (turbocharged gasoline direct injection) benzinemotor, die goed is voor 132 kW/180 pk en 265 Nm aan koppel. Deze krachtbron is gekoppeld aan een 13,8 kWh lithium-ion polymeer batterijpakket en een krachtige elektromotor die 66,9 kW aan vermogen en een koppel van 304 Nm levert. Gecombineerd brengt de Sorento Plug-in Hybrid het daarmee tot 195 kW/265 pk en 350 Nm aan koppel.

Het vermogen wordt via een zestrapsautomaat naar alle vier de wielen gestuurd. Een primeur voor Kia in een Plug-in Hybrid is het gebruik van een onafhankelijk waterkoelingssysteem voor het batterijpakket, voor een optimaal warmtemanagement en een hoge efficiency voor de hoogvoltageaccu. De rotor van de 66,9 kW sterke elektromotor vertrouwt daarnaast op een nieuw, twee-fase lamineringsproces om geluiden en vibraties te beperken. De interne verbrandingsmotor krijgt bovendien de nieuwste Smartstream innovaties. Een voorbeeld is de Continuously Variable Valve Duration-technologie, die afhankelijk van de rijomstandigheden bepaalt hoe lang de inlaatkleppen open en gesloten blijven. Daardoor kan de motor op basis van verschillende verbrandingscycli functioneren, ten gunste van de motorprestaties en brandstofefficiency.

De Sorento Plug-in Hybrid biedt ruimte voor vijf of zeven inzittenden. Bovendien heeft hij één van de grootste bagageruimtes in deze klasse, die nauwelijks beïnvloed wordt door het grotere batterijpakket. De inhoud meet 809 liter (voor 7-persoons modellen) of 898 liter (voor 5-persoons versies) met twee bruikbare zitrijen. In 7-persoons uitvoeringen bedraagt de bagageruimte met alle zeven stoelen rechtop 175 liter (ten opzichte van 179 liter voor de Sorento Hybrid).

Uiterlijk behoudt de Sorento Plug-in Hybrid het design van de Sorento Hybrid, met uitzondering van de 'eco plug-in' emblemen en een laadaansluiting rechtsachter. Ook het interieur blijft nagenoeg ongewijzigd, hoewel het volledig digitale 12,3-inch instrumentarium wel nieuw ontworpen is. Dat heeft nieuwe graphics en klokken gekregen, om de bestuurder duidelijk over de werking van de aandrijflijn te informeren. Zo is de laadstatus van de batterij er op af te lezen, maar bijvoorbeeld ook het actuele vermogen van de elektro- en brandstofmotor. Het 10,25-inch touchscreen infotainmentsysteem biedt nu tevens de mogelijkheid om onderweg laadpunten te vinden.

Net als de Sorento Hybrid beschikt ook de Plug-in Hybrid over een touchscreen infotainmentsysteem, voor smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto. Andere kenmerkend zijn een 12-speaker BOSE surround-sound audiosysteem, Mood Lighting sfeerverlichting in het interieur met keuze uit maximaal 64 kleuren én het UVO Connect telematicasysteem. Daarbovenop krijgt de Sorento Plug-in Hybrid een scala aan standaard of optionele Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) om de veiligheid onderweg verder te vergroten, risico's te beperken en rijstress te verminderen.

De Europese verkoop van de Sorento Plug-in Hybrid start begin 2021. Vanzelfsprekend krijgt de Kia Sorento Plug-in Hybrid een garantie van 7 jaar of 150.000 kilometer, inclusief het batterijpakket en de motor.

