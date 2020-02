Kia onthult nieuwe Sorento

17 februari 2020 | Kia geeft de eerste beelden vrij van de nieuwe Sorento. De grote SUV beleeft zijn publieksdebuut tijdens de 2020 Geneva International Motorshow. Het nieuwe model is het resultaat van de samenwerking van de drie designstudio's in Korea, Europa en Noord-Amerika. De vierde generatie staat op een geheel nieuw platform.

Met zijn scherpe lijnen en cleane oppervlakken onderscheidt hij zich duidelijk van zijn voorganger die meer ronde lijnen heeft. De nieuwe geometrische designdetails en de langgerekte proporties versterken het krachtige ontwerp dat begeerlijker is dan ooit tevoren. Tegelijkertijd behoudt de nieuwe Sorento de kenmerkende, onverzettelijke uitstraling van zijn voorgangers.

De grille van de nieuwe Sorento is een nieuwe interpretatie van het kenmerkende 'tiger nose' design. Hij is niet alleen breder en groter dan voorheen, maar ook organisch geïntegreerd met de koplampen, die op hun beurt zijn voorzien van nieuwe en opvallende 'tiger eye' LED-dagrijverlichting.

En profile vallen met name de nieuwe proporties op. Het gestrekte silhouet van de nieuwe Sorento wordt mede bepaald door zijn korte overhangen en de langere wielbasis. Een andere blikvanger is het 'cab-rearward' design waarbij de A-stijl 30 mm naar achteren is geplaatst met als resultaat een langere motorkap en een dynamischer profiel. De kenmerkende lijnvoering van de motorkap loopt door langs de gehele zijkant, tot aan de achterlichten die er een visueel geheel mee vormen.

Het geheel nieuwe platform waarop de Sorento staat, belooft samen met het interieurconcept niet alleen meer ruimte en comfort, maar ook plaats voor de nieuwe, geëlektrificeerde 'Smartstream' aandrijflijnen van Kia. De eerste Sorento met hybride-aandrijving levert betere prestaties dan zijn voorgangers, tegen een lager verbruik en lagere emissies.

