Kia kondigt nieuwe Sorento aan

4 februari 2020 | Kia onthult binnenkort de geheel nieuwe Sorento. Hij beleeft zijn wereldpremière tijdens de Geneva Motorshow 2020.

De vierde generatie van het wereldwijde topmodel van Kia is de nieuwste toevoeging aan de grote en vernieuwde SUV line-up van het merk. Hij is de eerste Kia die is gebaseerd op het nieuw ontwikkelde platform voor mid-size SUV's en wil de lat in het segment verleggen op het gebied van interieurruimte en praktische eigenschappen.

De nieuwe Sorento staat bol van de technologie. Hij is de eerste Sorento met hybride-technologie en belooft een aantal innovatieve voorzieningen, waaronder geavanceerde rijassistentiesystemen en de nieuwste generatie infotainmentsystemen met verregaande connectiviteit.

De Sorento is een belangrijk model voor Kia. Sinds zijn lancering in 2002 is de grote SUV al meer dan 3 miljoen keer verkocht. De nieuwste generatie wordt onthuld in Genève op 3 maart 2020.

Kia, Hyundai en Arrival werken samen

16 januari 2020

Kia ontvouwt toekomstplannen 2020

14 januari 2020

Kia introduceert Virtual Reality Design

18 december 2019

Kia ontwikkelt eigen olie

13 november 2019