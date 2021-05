Kia Sportage

Kia kondigt nieuwe Sportage aan

31 mei 2021 | Kia geeft de eerste officiƫle beelden vrij van de geheel nieuwe Sportage, de vijfde incarnatie van de meest middelgrote SUV van het merk. De SUV wordt in juli in Korea wordt onthuld. Kia Europe onthult in september, voor het eerst in de 28-jarige geschiedenis van het model, een speciale Europese versie van de Kia Sportage.