Kia Sportage nu als Black Edition

De Sportage Black Edition onderscheidt zich met in zwart uitgevoerde designelementen, zoals de grille, sierlijsten, spiegelkappen, dakrails en bumpers, de Kia-logo's en de Sportage modelaanduiding. Hij staat op speciale velgen (HEV 18 inch / PHEV 19 inch) en is standaard voorzien van Privacy Glass. De Black Editions zijn leverbaar in een breed palet aan carrosseriekleuren, waaronder uiteraard Pearl Black, maar ook Casa White, Deluxe White, Lunar Silver, Penta Metal, Blue Flame, Experience Green, Wolf Grey en Magma Red.

In het interieur zorgen de zwarte hemelbekleding en met zwart leder en suède beklede stoelen voor een luxe uitstraling. Het dashboard is afgewerkt met metaalkleurige details en de deurpanelen zijn voorzien van een lederlookafwerking.

Uitrusting

De Sportage Black Edition is gebaseerd op de DynamicLine. Hij is onder meer voorzien van triple zone klimaatregeling, elektrische verstel- en verwarmbare voorstoelen, full map navigatie inclusief Kia Connect en Live services, stuurwielverwarming, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control met navigatieondersteuning en een groot aantal assistentiesystemen.

De luxere Black Edition Advanced is bovenop de standaardversie uitgerust met een panoramadak met schuif-/kantelfuntie, ambient lighting, een draadloos oplaadstation voor een smartphone, een elektrisch bedienbare achterklep en stoelverwarming achter.

Altijd hybride

De Kia Sportage Black Editions zijn in Nederland leverbaar als hybrid (HEV) of plug-in-hybrid (PHEV). De HEV combineert een 1.6-liter T-GDi benzinemotor met een elektromotor en heeft een systeemvermogen van 239 pk. Hij is uitgerust met een zestrapsautomaat en voorwielaandrijving.

De PHEV combineert dezelfde aandrijflijn met een krachtigere elektromotor en groter accupakket. Hij heeft een systeemvermogen van 288 pk. De Black Edition Advanced PHEV is ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving.

Voordeel tot € 4.000

De Black Edition is leverbaar vanaf € 45.495 en de Advanced heeft een meerprijs van slechts € 1.500. De optioneel vierwiel aangedreven PHEV is enkel beschikbaar als Black Edition Advanced en kost € 48.495.