Kia Sportage nu ook als PHEV

De vernieuwde Kia Sportage Plug-in Hybrid heeft een automatische transmissie van de nieuwste generatie die zorgt voor een hoger vermogen van de aandrijflijn (nu 288 pk) terwijl de brandstof- en elektromotoren ongewijzigd zijn gebleven. Met dit vermogen accelereert hij in 7,5 seconden van 0-100 km/u. Het trekgewicht van de Plug-in Hybrid is gestegen naar 1.360 kg (was 1.210 kg) en ook de Hybrid heeft een hoger trekgewicht van 1.510 kg (was 1.360 kg).

De Sportage Plug-in Hybrid is voortaan ook leverbaar als voorwielaandrijver. Het aanbieden van deze aandrijflijn heeft als voordeel dat de nieuwe vanafprijs fors lager is dan voorheen, namelijk € 42.895. Dit is slechts honderd euro meer dan de vanafprijs van de Sportage Hybrid.

Vijf uitvoeringen en keuze uit 2WD of AWD

De Kia Sportage Plug-in Hybrid is voortaan leverbaar in vijf verschillende uitvoeringen, waaronder de nieuwe 2WD ComfortLine. Deze nieuwe basisversie is standaard uitgerust met onder meer de Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), een achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, parkeersensoren voor en achter, dual zone climate control, een smart key met start-/stopknop, voorbereiding voor draadloze Apple Carplay en Android Auto en 12,3 inch full map navigatie met Kia Connect Live Services. En met In-Car Payment kan eenvoudig voor parkeren op straat worden betaald, terwijl de optionele wifi-hotspot tot vijf apparaten met 4G LTE-internet verbindt. Connected Routing berekent de optimale route op basis van actuele en historische verkeersdata.

De 2WD DynamicLine (vanafprijs € 45.895) heeft aanvullend onder meer stoelverwarming voor en achter, stuurverwarming, elektrisch verstelbare voorstoelen, triple zone climate control en een aanvullend 12,3 inch curved display.

De 2WD DynamicPlusLine is leverbaar vanaf € 48.395 en biedt onder meer een panoramadak met schuif-/ kantelfunctie, een elektrisch bedienbare achterklep en full LED-matrix koplampen. Hij is ook voorzien van snelwegassistentie inclusief rijstrookwisseling, dodehoekassistentie en dynamic welcome lights. Ook standaard vanaf deze uitvoering is de Digital Key 2.0 die toegang geeft tot de auto via slimme apparaten zonder fysieke sleutel.

De 2WD GT-Line valt op met zijn GT-Line bumpers, grille, 18 inch lichtmetalen velgen en in zwart afgewerkte raamlijsten en buitenspiegels. Van binnen onderscheidt hij zich door de suède/ lederlookbekleding en de zwarte dakhemel. Ook standaard op deze uitvoering is het head-up display. Hij is leverbaar vanaf € 49.395.

De 2WD GT-PlusLine staat aan de top van het aanbod. Deze uitvoering heeft onder meer een dodehoekcamera, een 360 graden-camera, parkeersensoren aan de zijkanten en de op afstand bedienbare slimme parkeerassistentie aan boord. Ook standaard zijn het Harman Kardon Premium Sound System, een elektronisch adaptief onderstel en geventileerde voorstoelen. Deze uitvoering heeft een vanafprijs van € 52.395.

De Kia Sportage Plug-in Hybrid AWD is leverbaar in dezelfde vijf uitvoeringen en heeft een meerprijs van € 2.400 ten opzichte van de 2WD. De nieuwste stekkerversie van de bestverkochte Kia van Europa staat vanaf medio december 2025 in de showrooms van de Nederlandse Kia-dealers.