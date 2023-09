Kia Sportage bestaat 30 jaar

Kia Sportage privé leasen?

De speciale Dark Edition, die later dit jaar in Nederland wordt geïntroduceerd, valt op met een aantal exclusieve designkenmerken, waaronder de hoogglanzend zwarte contourlijnen rond de zijruiten en spoiler. De nieuwe, in donker chroom uitgevoerde afwerkingselementen aan de voor-, achter- en zijkanten zorgen voor een eigen uitstraling. De speciale editie staat op nieuwe, in hoogglanzend zwart gespoten lichtmetalen velgen. Andere opvallende elementen zijn het privacy glass en de donker verchroomde beschermplaten.

Exclusief voor de Dark Edition, wordt de geheel nieuwe kleur Wolf Grey geïntroduceerd. Andere beschikbare kleuren zijn Deluxe White, Casa White, Pearl Black, Penta Metal en Experience Green.

De jubileum-Sportage onderscheidt zich vanbinnen met bekleding die is uitgevoerd in suède en kunstleder. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer elektrisch bedienbare voorstoelen, stoel- en stuurwielverwarming en additionele sfeerverlichting. De Dark Edition wordt geleverd met een speciaal Midnight Green interieurpakket.

Vijf generaties Kia Sportage

De allereerste generatie Sportage werd in 1993 geïntroduceerd en was vanaf het begin een succes. Hij was anders dan de meeste andere concurrenten uit die tijd en combineerde de geliefde kenmerken en ruimte van een SUV met het comfort van een sedan.

De tweede generatie (vanaf 2004) maakte stappen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hij was dan ook gebaseerd op een geheel nieuw platform. Kia verkocht van deze tweede generatie meer dan tweemaal zoveel exemplaren dan van zijn voorganger.

De derde generatie (2010) legde de lat hoger in het segment en trok met name de aandacht met zijn geheel nieuwe design en de Tiger Nose-grille.

De Sportage van de vierde generatie (2015) bracht een arsenaal aan nieuwe comfort- en veiligheidsvoorzieningen, waaronder een groot aantal rijhulpsystemen. Sinds de introductie van deze generatie is de Sportage de meest verkochte Kia.

De vijfde, huidige generatie Sportage (2021) biedt geëlektrificeerde aandrijflijnen, variërend van mild-hybrid en hybrid tot plug-in hybrid. Dit is tevens de allereerste Sportage die volledig is ontworpen volgens de nieuwe 'Opposites United' designfilosofie van het merk.

Dark Edition later dit jaar in Nederland

De eerste exemplaren van de speciale Sportage Dark Edition arriveren later dit jaar in Nederland. De specificaties en vanafprijzen worden binnenkort bekend gemaakt.