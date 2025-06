Kia vernieuwt Sportage

Het stuurwiel heeft een nieuw tweespaaks design en het vernieuwde dashboard heeft met zijn verborgen ventilatieopeningen een minimalistische, moderne uitstraling. De vernieuwde stoelen zijn comfortabeler en bij de GT-PlusLine afgewerkt in een zwart-witte combinatie van kunstleer en suède.

Kia heeft samen met Dinamica een duurzame bekledingstof voor het interieur van de Sportage ontwikkeld. Het microvezel suède wordt standaard toegepast in de portier- en stoelbekleding van de GT-Line uitvoeringen. Het watergebaseerde productieproces en het hoge percentage gerecycled materiaal hinten naar duurzaamheid. Het is Dinamica gelukt om, samen met het Japanse moederbedrijf Asahi Kasei, het aandeel gerecycled polyester in Kia-modellen te verhogen van 73% naar 75%. Dinamica-stof is in de toekomst ook als monomateriaal beschikbaar en bestaat dan uit bijna 100% gerecycled polyester.

Uitrusting

De vernieuwde Sportage van Kia is voorzien van de Connected Car Navigation Cockpit (CCnC), met twee 12,3 inch gebogen panoramische displays en een nieuw 10 inch head-up display (HUD). De bestseller van Kia is voortaan ook voorzien van draadloze Apple CarPlay en Android Auto. En met Kia Connect krijgen Sportage-rijders toegang tot nieuwe diensten, waaronder het controleren van de status van de vergrendeling, het plannen van routes en meer. Via de Kia Connect Store krijg je met de vernieuwde Sportage toegang tot spelletjes, YouTube en andere (video)streamingdiensten via WebOS.

Sportage-rijders kunnen met het nieuwe In-Car Payment betalen voor parkeren op straat, terwijl de beschikbare wifi-hotspot tot vijf apparaten kan verbinden met 4G LTE-internet. Het nieuwe Connected Routing berekent de optimale route met behulp van actuele en historische verkeersinformatie op basis van historische informatie om de voorkeursroutes van de klanten te leren kennen. De Digital Key 2.0 biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de auto via slimme apparaten zonder een fysieke sleutel. Het is ook mogelijk om de digitale sleutel te delen met anderen. De vernieuwde Sportage is optioneel leverbaar met een Harman Kardon audiosysteem.

Met het multi-mode audio-/klimaat touchpad dat zich onder het multimediascherm bevindt, is schakelen tussen functies nu natuurlijker dan voorheen. De 360-graden Surround-View Monitor met 3D-weergave biedt een vogelperspectief van de omgeving van de auto. Hij is ook leverbaar met een draadloos oplaadstation voor mobiele apparaten.

Geƫlektrificeerde aandrijflijn

In Nederland is de nieuwe Sportage in eerste instantie leverbaar als hybrid (HEV). De plug-in hybrid (PHEV) volgt op een later moment. De automatische transmissie van de nieuwste generatie zorgt voor een hoger vermogen van de aandrijflijn, terwijl de motoren ongewijzigd zijn gebleven.

De vernieuwde Sportage wordt geproduceerd in de fabriek van Kia in Zilina, Slowakije. Hij arriveert naar verwachting aan het einde van het derde kwartaal 2025 in de Nederlandse Kia-showrooms.