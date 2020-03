Kia introduceert nieuwe Sorento

18 maart 2020 | Kia geeft de belangrijkste feiten vrij over de gloednieuwe Sorento. De eerste van een nieuwe generatie SUV's van Kia krijgt een 'Smartstream' hybride aandrijflijn. De SUV belooft daarbij het allerlaatste op het gebied van infotainment, connectiviteit en assistentiesystemen. Hij komt vanaf eind zomer 2020 naar Nederland met verschillende geƫlektrificeerde aandrijflijnen.

De eerste geëlektrificeerde Sorento is een hybride. Zijn 'Smartstream' motor bestaat uit een 132kW / 180pk sterke 1.6 T-GDI benzinemotor, een 1.49 kWh lithium-ion polymeeraccu en een 44kW / 60 pk sterke elektromotor. De hybride heeft een systeemvermogen van 169kW / 230pk en een maximumkoppel van 350Nm. Hij is standaard gekoppeld aan een zestraps automaat.

Met zijn scherpe lijnen en cleane oppervlakken onderscheidt de nieuwe Sorento zich duidelijk van zijn voorganger die meer ronde lijnen heeft. De nieuwe geometrische designdetails en de langgerekte proporties versterken het ontwerp. Tegelijkertijd behoudt de nieuwe Sorento de kenmerkende, onverzettelijke uitstraling van zijn voorgangers. De grille van de nieuwe Sorento is een nieuwe interpretatie van het kenmerkende 'tiger nose' design. Hij is niet alleen breder en groter dan voorheen, maar ook organisch geïntegreerd met de koplampen, die op hun beurt zijn voorzien van nieuwe en opvallende 'tiger eye' LED-dagrijverlichting.

En profile vallen met name de nieuwe proporties op. Het gestrekte silhouet van de Sorento wordt mede bepaald door zijn korte overhangen en de langere wielbasis. Een andere blikvanger is het 'cab-rearward' design waarbij de A-stijl 30 mm naar achteren is geplaatst met als resultaat een langere motorkap en een dynamischer profiel. De kenmerkende lijnvoering van de motorkap loopt door langs de gehele zijkant, tot aan de verticaal geplaatste achterlichten die er visueel één geheel mee vormen.

De blikvanger in het interieur is het dashboard met gedistingeerde lijnvoering, opvallende verticaal geplaatste ventilatie-units en twee grote beeldschermen. Het 12,3-inch digitale instrumentarium vormt samen met het 10,25-inch grote centrale touchscreen een intuïtieve breedbeeldervaring. De nieuwe Sorento behaagt de inzittenden met onder meer een Mood Lighting System dat op subtiele wijze het interieur verlicht. De lijst met beschikbare assistentiesystemen is langer dan die van welke Kia ook. Zo heeft hij onder meer Smart Cruise Control met Stop&Go, Highway Driving Assist en Lane Following Assist.

De nieuwe Sorento staat op het geheel nieuwe SUV-platform en biedt daardoor niet alleen meer ruimte voor passagiers en hun bagage, maar ook voor geëlektrificeerde aandrijflijnen. Zo zijn de batterijen voor de hybride-aandrijving gesitueerd onder de passagiersstoel met als resultaat een grote hoeveelheid bagageruimte tot 910 liter (5-persoons uitvoering). In zevenzitsmodus is de bagageruimte nu 32% groter dan voorheen. De nieuwe Sorento is ook genereuzer met ruimte voor de passagiers op de tweede en derde zitrij.

Een andere, belangrijke eigenschap van het nieuwe platform is dat het is ontwikkeld om de ideale mix van comfort én rijdynamiek te leveren. Met zijn langere wielbasis, aanvullende akoestische isolatie en het aangescherpte onderstel belooft hij niet alleen meer rust en stabiliteit, maar ook meer rijplezier.

De nieuwe Kia Sorento arriveert in het derde kwartaal van 2020 in Nederland. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. Zoals elke andere Kia wordt ook de grootste SUV van Kia geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie.

