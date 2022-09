Red Dot Awards voor Moving Inspiration

De installatie, een creatie van Kia Italy, Innocean Italy en Palomba Serafini Studio, is geïnspireerd door de Kia-slogan 'Movement that Inspires'. Het kunstwerk belichaamt de dynamiek van de EV6 en de merkfilosofie van Kia en roept het gevoel op van een auto die lijkt te bewegen, ook al staat hij stil.

Het project is vastgelegd in drie video's, die op de officiële website en social kanalen van Kia Italy zijn te bekijken. De eerste video genaamd 'Inspiration' illustreert het project vanuit het oogpunt van de kunstenaar, terwijl de tweede video genaamd 'Creation' zich richt op de realisatie van de installatie. De laatste video genaamd 'Installation' toont het kunstwerk in zijn definitieve vorm.

De elektrische crossover van Kia is de eerste Aziatische auto die permanent wordt tentoongesteld in MAUTO, het Automotive Museum in Turijn. De EV6 is onderdeel van de vaste collectie van het museum en is te vinden in de tentoonstellingsruimte die is gewijd aan motoren. De prijswinnende EV6 schittert er samen met de eveneens bekroonde 'Moving Inspiration'-installatie.

In maart behaalde de Kia EV6 óók de algemene overwinning bij de prestigieuze Red Dot Design Awards 2022, met de 'Red Dot: Best of the Best' voor zijn baanbrekende en toekomstgerichte design. De volledig elektrische crossover werd daarnaast uitgeroepen tot winnaar in de Red Dot-categorie: 'Innovative Products'.