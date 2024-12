Kia vernieuwt EV6 GT

De vernieuwde aandrijflijn (AWD) levert nu maximaal 650 pk met geactiveerde Launch Control en 609 pk in de GT-modus, die kan worden ingeschakeld met een knop op het stuur. De vernieuwde versie van de Europese Auto van het Jaar 2022 accelereert van 0-100 km/u in 3,5 seconden (met Launch Control) en heeft een topsnelheid van 260 km/u. De extra kracht gaat gepaard met meer uithoudingsvermogen en een hogere efficiency. De grotere batterij staat garant voor een bereik tot 450 km (theoretisch), dat kan in theorie oplopen tot 550 km bij puur stadsverkeer.

Uitrusting

De vernieuwde EV6 GT legt met tal van voorzieningen de lat hoger op het gebied van rijplezier. Enkele voorbeelden zijn de nieuwe Virtual Gear Shift en het Active Sound Design. Ook het onderstel met Electronically Controlled Suspension (ECS) is vernieuwd. Met zijn aangepaste schokdempers en verbeterde stuurafstelling claimt de EV6 GT voortaan niet alleen betere prestaties, maar ook meer comfort en stabiliteit.

Het comfort is ook toegenomen door de afname van rolgeluiden door nieuwe, geluidsabsorberende materialen in het interieur, de banden en de wielkasten. En met behulp van AI-algoritmen zijn ook ongewenste geluidsfrequenties van de motoren verminderd.

De verschillende rij-modi kunnen worden geselecteerd via een knop op het stuur. De Eco, Normal, Sport, My Drive en Snow modi kunnen snel door de bestuurder worden ingeschakeld, afhankelijk van de omstandigheden of gewenste rijstijl, waarbij de schokdemping, besturing en remgevoel voor elke modus zijn geoptimaliseerd. Snow Mode zorgt voor veilig rijden op besneeuwde wegen en verdeelt het koppel dienovereenkomstig over alle vier de wielen om de tractie te optimaliseren. De neon GT-knop op het stuur schakelt de GT Mode in om het volledige prestatiepotentieel van de EV6 GT te ontketenen. Met de 800-volt snellaadtechnologie is de nu grotere 84 kWh-batterij onder ideale omstandigheden in 18 minuten op te laden van 10 tot 80%.

De EV6 GT valt op met zijn kenmerkende groene neonaccenten die onder meer zijn terug te vinden op het nieuw ontworpen stuurwiel, de suède kuipstoelen en de remklauwen. Eveneens nieuw zijn de voor- en achterbumpers, de achterdiffuser en de Kia Starmap-dagrijverlichting. De dubbele 12,3-inch displayschermen op het vernieuwde dashboard bevatten GT-exclusieve graphics en de nieuwe sfeerverlichting creëert een unieke ambiance.

Februari 2025 in Nederland

De vernieuwde Kia EV6 GT wordt in februari 2025 verwacht bij de Nederlandse Kia-dealers. De prijs wordt op een later moment bekend gemaakt.