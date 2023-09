Kia EV6 nu ook als Light

De nieuwe Light maakt elektrisch rijden met een EV6 bereikbaarder dan voorheen. De nieuwe uitvoering is achterwielaangedreven en standaard uitgerust met de 58 kWh-batterij voor een theoretisch bereik tot 394 kilometer.

De EV6 Light heeft een consumentenadviesprijs van € 43.495,- en is onder meer standaard voorzien van voorzieningen zoals twee 12,3 inch beeldschermen, adaptieve cruise control, een full map navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, Dual Zone Climate Control en een achteruitrijcamera. Tot het standaardpakket van negen veiligheids- en assistentiesystemen behoren onder meer Multi-Collision remassistentie, actieve rijbaanassistentie en vermoeidheidsherkenning inclusief waarschuwing bij vertrekkende voorliggers.

Andere functies op deze basisversie zijn onder meer een licht- en regensensor, parkeersensoren achter en stoelbekleding in stof/vegan leder. Vanbuiten valt hij op met zijn 19" lichtmetalen velgen, flush portiergrepen en LED-verlichting rondom.

De nieuwe Kia EV6 Light is met de SEPP-subsidie van € 2.950,- te koop vanaf € 40.545,- of te private leasen vanaf € 439,- per maand, dit bedrag is inclusief overheidssubsidie en geldt voor de eerste 48 maanden van het 60 maanden durende contract. De laatste 12 maanden betaalt de rijder € 499,- per maand. Zakelijke rijders profiteren van een extra lage bijtelling vanaf € 233,- per maand.

Kia EV6 Edition Advanced

Een andere nieuwe uitvoering van de EV6 is de nieuwe Edition Advanced met een riante standaarduitrusting en een productvoordeel van € 5.500,-. Deze speciale, achterwielaangedreven Edition Advanced is voorzien van de 77.4 kWh-batterij en heeft in theorie een maximale actieradius van 504 kilometer.

De Kia EV6 Edition Advanced biedt een aantal luxe voorzieningen waaronder elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelverwarming voor en achter, een slimme automatische achterklep, een achteruitrijcamera, ambient lighting en vegan lederen bekleding. Hij heeft ook nog eens vijf extra ADAS-systemen waaronder een intelligent koplampsysteem, kruisend verkeersassistentie en dodehoekassistentie.

Hij onderscheidt zich van buiten met zijn automatische verzonken portiergrepen, privacy glass, 20 inch lichtmetalen velgen, Matrix LED-koplampen en dynamische LED-knipperlichten.

Deze extra luxe Edition Advanced is leverbaar vanaf € 50.995,- of € 599 per maand op basis van Full Operational Lease. Zakelijke rijders tellen bij vanaf € 283 per maand.