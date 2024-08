Kia vernieuwt EV6

Het designteam van Kia heeft het uiterlijk van de EV6 in lijn gebracht met dat van recentelijk geïntroduceerde modellen. Aan de voorkant valt de Star Map signatuurverlichting op die de EV een futuristische en sportieve uitstraling moet geven. Ook nieuw zijn de vloeiende karakterlijn die de voorzijde van de EV6 verbindt met het onderste deel van de auto en het vleugelvormige bumperontwerp, dat een element van dynamiek toevoegt. Van opzij valt de vernieuwde EV6 op met zijn nieuw ontworpen lichtmetalen velgen. Ook aan de achterkant zijn de verlichtingsunits voorzien van de kenmerkende Star Map technologie, waardoor het gevoel van breedte en de futuristische uitstraling van de EV6 visueel worden versterkt. En net als de nieuwe voorbumper heeft ook de achterbumper het nieuwe vleugelvormige design.

De vernieuwde EV6 GT-line onderscheidt zich met dynamischere voor- en achterbumpers, een centrale LED-verlichtingsunit en speciale lichtmetalen wielen.

Interieur

Het interieur van de vernieuwde EV6 is uitgevoerd met strakke designelementen die een luxe en moderne ambiance zouden creëren. Het nieuwe stuurwiel combineert samen met het panoramische, gebogen display een verfijnd design met ruimtelijkheid en ergonomie. De nieuwe sfeerverlichting accentueert de horizontale vormgeving van het interieur voor een visueel bijzonder effect.

Voor het bedieningsgemak is voortaan een vingerafdrukherkenningssysteem geïntegreerd in de middenconsole, waarmee EV6-rijders de auto kunnen starten zonder een smart key of digitale sleutel, hun bestuurdersprofiel kunnen laden en zich kunnen identificeren voor toegang tot andere diensten. Het ergonomisch verbeterde, draadloze oplaadstation van de vernieuwde EV6 kan nu opladen met 15W vermogen.

Rijeigenschappen

Om het rijcomfort te verfijnen, en de stabiliteit op oneffen wegdekken te verhogen, is de EV6 voortaan ook uit te rusten met nieuwe, frequentie selectieve dempers. Kia heeft zich daarnaast gericht op het verminderen van het interieurgeluid door de isolatie van de achterste motor te verbeteren.

Actieradius en batterij

Kia rust de vernieuwde EV6 uit met een nieuwe batterij. Dankzij de hogere energiedichtheid is de capaciteit in alle versies toegenomen: van 58 kWh naar 63 kWh voor de Standard Range en van 77,4 kWh naar 84 kWh voor de Long Range. De theoretische actieradius bedraagt daarmee, afhankelijk van de uitvoering, voortaan maximaal 582 km.

De grotere batterijen laden sneller op dan hun voorgangers. Met de 800V-technologie en een verbeterd piekvermogen van 258 kW kan de nieuwe 84 kWh batterij onder ideale omstandigheden in 18 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen en kan in 15 minuten tot 343 km worden bijgeladen.

De nieuwe generatie batterijen heeft een verbeterde warmtegeleiding, wat helpt om de temperatuur beter te regelen tijdens het opladen. Bovendien is de batterij nu 1 kg lichter ondanks de 8,5% grotere capaciteit.

Infotainment en veiligheid

Een andere verbetering is het infotainmentsysteem van de volgende generatie, op basis van de nieuwe Software Defined Vehicle (SDV)-architectuur van het merk. De connected car Navigation Cockpit (ccNC) is via OTA te voorzien van upgrades en updates. Gekoppeld aan dit systeem zijn onder meer draadloze Apple CarPlay- en Android Auto, de optionele Kia Digital Key 2 en het vingerafdrukherkenningssysteem.

Om het comfort en bedieningsgemak naar een hoger niveau te brengen is de vernieuwde EV6 voortaan leverbaar met een elektrisch verstelbaar stuurwiel (hoogte en diepte) en een 12-inch Head-Up Display.

Ook het aanbod aan assistentiesystemen is uitgebreid dan wel opgewaardeerd. Nieuw of vernieuwd zijn het Hands-on Detection stuurwiel, de Lane Following Assist 2, Remote Smart Parking Assist 2 en het Front, Side & Rear Parking Collision-avoidance Assist. Om de veiligheid naar een hoger plan te tillen heeft de vernieuwde EV6 een sterkere carrosserie gekregen dankzij dikkere B-stijlen, en hij is uitgerust met een uitgebreid 7-airbagsysteem, inclusief een front center airbag voor maximale veiligheid voor de bestuurder en voorpassagier.

Eind september in Nederland

De vernieuwde Kia EV6 arriveert naar verwachting eind september 2024 in de Nederlandse showrooms. De line-up, prijzen, uitrustingsdetails en technische gegevens worden in aanloop naar de marktintroductie bekend gemaakt.