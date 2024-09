Kia maakt prijzen vernieuwde EV6 bekend

Het designteam van Kia heeft het uiterlijk van de EV6 aangescherpt, waarmee hij aansluit bij de recent geïntroduceerde modellen. Aan de voorzijde trekt de Star Map-verlichting de aandacht, die de EV een sportieve uitstraling geeft. Een nieuwe, vloeiende lijn verbindt de voorkant met de onderzijde van de auto, waar het vleugelvormige bumperontwerp een extra vleugje dynamiek toevoegt. Van opzij valt de vernieuwde EV6 op door de lichtmetalen velgen. Aan de achterzijde versterken de lichtunits, eveneens uitgerust met Star Map technologie, de visuele breedte en futuristische uitstraling van de EV6. De achterbumper is, net als de voorbumper, uitgevoerd in een vleugelvormig design.

De vernieuwde EV6 GT-line onderscheidt zich met nog dynamischere voor- en achterbumpers, een centrale LED-verlichtingsunit en speciale lichtmetalen wielen.

Interieur

Het interieur van de vernieuwde EV6 is verrijkt met designelementen die een luxe en moderne ambiance moeten creëren. Het vernieuwde stuurwiel en het panoramische, gebogen display dragen bij aan een 'comfortzone' waar ruimtelijkheid, verfijning en gebruiksvriendelijkheid de boventoon zouden voeren. De nieuwe sfeerverlichting accentueert de horizontale lijnen van het interieur, wat voor een uniek visueel effect zorgt.

Om het bedieningsgemak te vergroten is een vingerafdrukherkenningssysteem geïntegreerd in de middenconsole. Dit systeem maakt het mogelijk om persoonlijke profielen te laden en toegang te krijgen tot diverse diensten. Het ergonomisch verbeterde, draadloze oplaadstation van de vernieuwde EV6 kan nu opladen met 15W vermogen. Om het rijcomfort te verfijnen heeft Kia de isolatie van de achterste motor verbeterd.

Meer rijbereik, sneller laden

De vernieuwde Kia EV6 is uitgerust met een nieuwe generatie batterijen. Daarmee is de capaciteit voor alle versies toegenomen: de Standard Range van 58 kWh naar 63 kWh en de Long Range van 77,4 kWh naar 84 kWh, waarmee het theoretische rijbereik toeneemt tot 582 km. De grotere batterijen laden ook sneller op dan hun voorgangers: met de 800V-technologie en een verbeterd piekvermogen van 258 kW kan de nieuwe 84 kWh batterij onder ideale omstandigheden in 18 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen en kan, misschien wel belangrijker, in 15 minuten tot 343 km worden bijgeladen.

De nieuwe generatie batterijen heeft een verbeterde warmtegeleiding, wat helpt om de temperatuur beter te regelen tijdens het opladen. Bovendien is de batterij nu 1 kg lichter ondanks de 8,5% grotere capaciteit. Als gevolg van de verbeteringen aan de aandrijflijnen is het maximale trekgewicht van de EV6 toegenomen tot 1.800 kg.

Uitrusting

Andere belangrijke aanpassingen zijn onder andere het infotainmentsysteem van de volgende generatie, op basis van de nieuwe Software Defined Vehicle (SDV)-architectuur van het merk. De connected car Navigation Cockpit (ccNC) biedt een verbeterd overzicht en meer gebruiksgemak. Uiteraard is het systeem over-the-air (OTA) te voorzien van updates. Hieraan gekoppeld zijn onder meer draadloze Apple CarPlay- en Android Auto, de optionele Kia Digital Key 2 en het eerder genoemde vingerafdrukherkenningssysteem.

Om het comfort en bedieningsgemak naar een hoger niveau te brengen is de vernieuwde EV6 voortaan ook leverbaar met een elektrisch verstelbaar stuurwiel (hoogte en diepte) met geheugenfunctie.

Het arsenaal aan assistentiesystemen is uitgebreid en opgewaardeerd. Nieuw, dan wel vernieuwd zijn Lane Following Assist 2.0 (nu met Hands-On Detection), Remote Smart Parking Assist 2.0 en de intelligente parkeersassistentie aan de voor-, achter- en zijkant. Dikkere B-stijlen zorgen voor een sterkere carrosserie en dragen ook bij aan de verhoogde veiligheid van de vernieuwde EV6.

Vijf uitvoeringen

De vernieuwde Kia EV6 is per direct te bestellen in twee batterijgroottes en meerdere uitvoeringen met een instapprijs van € 44.995,-. Als Standard Range (63 kWh) heeft de EV6 een maximaal trekgewicht van 750 kg en een theoretisch rijbereik tot 428 km. De EV6 Long Range (84 kWh) heeft een trekgewicht van 1.800 kg en een theoretisch rijbereik van maximaal 582 km.

De EV6 Light Edition (63 kWh) is er vanaf € 44.995,- en biedt een rijke uitrusting, met onder meer adaptieve cruise control met navigatieondersteuning, 19 inch lichtmetalen velgen, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming, parkeersensoren voor- en achterzijde, en een 12,3 inch digitaal cluster met curved display. Dezelfde uitrusting is beschikbaar voor de Long Range (84 kWh) onder de naam EV6 Air.

De EV6 Plus volgt op de Light Edition en begint bij € 48.995,-. Deze uitvoering voegt onder andere dodehoekassistentie (BCA), kruisend verkeersassistentie achter, 20 inch lichtmetalen velgen (uitsluitend op de Long Range), hoogglans zwarte afwerking op de bumpers en wielkasten, vegan lederen bekleding met stoelventilatie vóór, en ambient lighting toe.

Daarboven staat de EV6 Plus Advanced (84 kWh), die is te bestellen vanaf € 55.995,-. Hij biedt extra's zoals een 360 graden camera, een vingerafdrukscanner met biometrische identificatie, het Meridian Premium Sound system, de Digital Key 2.0 en een warmtepomp voor extra efficiency.

De EV6 GT-Line onderscheidt zich van de Plus Advanced met zijn sportievere uitstraling en rijkere uitrusting. Hij is onder meer voorzien van 20 inch GT-Line lichtmetalen velgen, een GT-line bumperdesign en binnenin van de GT-Line bekleding in sueÌ€de/vegan leder en een, elektrisch verstelbaar 3-spaaks stuurwiel. De GT-Line is ook standaard voorzien van een head-up display. Deze uitvoering heeft een vanafprijs van € 59.995,-. De EV6 met 84 kWh batterij is ook leverbaar met vierwielaandrijving. Deze 325 pk sterke AWD-variant is er vanaf € 55.495,-.