Kia EV6 is Trekauto van het Jaar 2024

13 juni 2024 - De Kia EV6 is verkozen tot Trekauto van het Jaar 2024. De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door KampeerKampioen, het tijdschrift van de ANWB voor kampeerliefhebbers. Na een intensieve strijd kwam de volledig elektrische EV6 als beste uit de bus. Hij versloeg daarmee 5 concurrenten inclusief plug-in hybrids en mild hybrids. De EV6 is de tweede Kia die recentelijk is bekroond door de jury van de jaarlijkse verkiezing. De Kia Sportage Plug-in Hybrid werd vorig jaar door de ANWB nog uitgeroepen tot beste trekauto in de categorie stekkerhybrides.