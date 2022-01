Nieuwe uitvoeringen voor Kia EV6

10 januari 2022 | De Kia EV6 is in het nieuwe jaar extra bereikbaar en divers. Voor particulieren is met name de EV6 Air met SEPP-subsidie interessant, terwijl de nieuwe Plus 58 kWh en veelgevraagde nieuwe opties het aanbod verder verbreden.

Air is de nieuwe naam van het eerste uitvoeringsniveau van de EV6. De standaarduitrusting van deze versie bestaat onder meer uit de dual curved 12.3 inch displays, een navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, een smart key, snelwegassistentie, autonome noodremassistentie, intelligente snelheidsbordenherkenning en dual zone climate control. Ook standaard zijn voorzieningen zoals parkeersensoren rondom, DAB+ audio, 5 USB-aansluitingen, een achteruitrijcamera, stoelverwarming vóór en stuurwielverwarming. De EV6 Air valt op met zijn 19 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting vóór en achter en privacy glass. Hij wordt standaard geleverd in Runway Red metallic, en is tegen meerprijs verkrijgbaar in 9 andere kleuren.

Eveneens nieuw is de EV6 Plus 58 kWh. Deze Plus, die tot voorheen alleen met een 77 kWh-accu verkrijgbaar was, is onder meer voorzien van vegan lederen bekleding, stoel-verwarming en ventilatie vóór, stoelverwarming achter en ambient lighting. De relax voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar en de bestuurdersstoel is voorzien van een geheugenfunctie. Andere opvallende standaardvoorzieningen zijn het Meridian Premium Sound System met 14 speakers en Active Sound Design, automatische flush-portiergrepen en de slimme automatische achterklep. Ook op het gebied van laden en bereik gaat deze Plus uitvoering een stap verder, met een warmtepomp en V2L (Vehicle-2-Load) waarmee hij andere apparaten of auto's kan laden. De nieuwe Kia EV6 Plus 58 kWh heeft een vanafprijs van € 48.595,-.

Kia heeft het aantal optiemogelijkheden echter uitgebreid met opties waar veel vraag naar is. Zo is de Plus nu ook te bestellen met 20 inch lichtmetalen velgen (€ 500,-) of een Advanced pakket (€ 1.400,-) dat bestaat uit 20 inch lichtmetaal en een groot glazen schuif-/kanteldak, dat standaard is op de GT-Line. De GT-Line met voorwielaandrijving is nu ook te bestellen met 20 inch wielen (standaard op de GT-Line AWD).

Sinds 3 januari van dit jaar maakt de overheid het overstappen op een elektrische auto voor particulieren aantrekkelijker met een SEPP-subsidie van € 3.350,-. De Kia EV6 Air 58kWh komt hiervoor in aanmerking. Een EV6 is inclusief deze subsidie vanaf € 41.245,- te rijden. EV6-rijders die liever private leasen dan kopen, kunnen de subsidie, onder bepaalde voorwaarden, ook in maandelijkse termijnen laten uitbetalen. De Air is beschikbaar vanaf € 579,- per maand en met subsidie is dat de eerste 48 maanden vanaf € 510,- per maand.

De nieuwe opties en versies, inclusief de EV6 Air die in aanmerking komt voor de SEPP-subsidie, zijn vanaf nu te configureren en te bestellen.

