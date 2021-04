Kia werkt samen met IONITY

22 april 2021 | Kia EV6-rijders kunnen tegen speciale tarieven laden bij IONITY. De samenwerking tussen Kia en IONITY is relevanter dan ooit. Eén van de technische hoogstandjes van de Kia EV6 is het 800V-accupakket dat het mogelijk maakt om ultrasnel te laden. Bij de snellaadstations van IONITY duurt het onder ideale omstandigheden 18 minuten om de accu van de EV6 te laden van 10 tot 80 procent. In minder dan 4,5 minuut kan tot 100 km bereik worden bijgeladen.

Het partnership met IONITY geeft Kia-rijders toegang tot meer dan 400 laadstations in 24 Europese landen. Het netwerk bevat per elke 120 km van het internationale wegennet een snellaadstation. Het IONITY-netwerk maakt gebruik van de leidende Europese laadstandaard CCS (Combined Charging System) en put uit 100% hernieuwbare energiebronnen. Dit maakt emissievrij én CO2-neutraal reizen mogelijk. Bestuurders van de nieuweKia EV6 kunnen via het navigatiesysteem de snellaadpunten van IONITY zien als dynamische POI's, inclusief de real-time status van beschikbaarheid.

Om EV6-rijders dubbel te laten profiteren van de nieuwe standaard in elektrisch rijden, biedt Kia in samenwerking met IONITY het Kia Power Package aan. Met dit abonnement, dat maandelijks 13 euro kost, kunnen klanten tegen een speciaal tarief, vanaf 29 cent per kWh snelladen. De tarieven kunnen per land afwijken.

De Kia EV6 is sinds kort te reserveren. De eerste 1.000 Nederlanders die nog vóór 30 april een reservering plaatsen, profiteren niet alleen van de mogelijkheid om als eerste te kunnen bestellen, maar hoeven ook een jaar lang geen abonnementskosten voor het Kia Power Package te betalen. Deze exclusieve club krijgt eveneens tegen speciale tarieven toegang tot een laadnetwerk met meer dan 200.000 Europese laadpunten. De voordelen gelden ook voor de EV6 GT die vóór 30 april wordt gereserveerd en vóór 31 december 2022 definitief wordt besteld.

Kia EV6 nu te reserveren

1 april 2021

Kia onthult EV6

15 maart 2021