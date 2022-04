Kia succesvol bij iF Design Awards 2022

De designprijs voor 'Automobiles/Vehicles' werd toegekend aan de EV6 vanwege zijn 'belichaming van inspirerende mobiliteit'. De EV6 is de eerste Kia die staat op het gloednieuwe en geavanceerde Electric-Global Modular Platform van het merk. De elektrische crossover is ook de eerste Kia die volledig is ontworpen volgens de nieuwe Opposites United-designfilosofie van het merk, waarbij het emotionele met het rationele wordt versmolten om Kia-rijders te laten ontspannen en hen te inspireren tot beweging en creativiteit.

De 'EV6 Unplugged Ground' store in Seongsu, Seoul, won in de categorie 'Shops/Showrooms' en werd gecreëerd om bezoekers op een innovatieve en fantasierijke manier kennis te laten maken met de bekroonde EV6. De showroom van de volgende generatie staat ook in het teken van duurzaamheid, met inbegrip van recycling en toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen.

Het infotainmentsysteem van de EV6 won de iF Design Award 2022 in de categorie 'Product Interface'. Het panoramische, gebogen scherm met hoge resolutie ondersteunt en verbetert de ervaring van de bestuurder en harmonieert met de algehele esthetiek van het interieur; aldus de jury. Met name de interfaces en het groene en violette kleurenpalet van het systeem vielen op bij de juryleden.

De vierde award, in de categorie 'Car Interior Design Material', werd aan de Kia EV6 toegekend om zijn GEONIC interieurbekledingsmateriaal, ontwikkeld in samenwerking met KOLON. Dit driedimensionale hybride materiaal combineert meerdere PU-lagen, waardoor onbeperkte patronen en een breed scala aan kleuren mogelijk zijn.