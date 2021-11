Kia plaatst reusachtige EV6

4 november 2021 | Nederland is een nieuwe blikvanger rijker. Langs de A2 bij Breukelen is vanaf nu de allergrootste EV6 ter wereld te zien. Kia Nederland heeft een enorme EV6 voor het hoofdkantoor in Breukelen geparkeerd om meerdere mijlpalen te vieren. Zo is de EV6 met zijn 'Opposites United' design en technologie hét nieuwe boegbeeld van Kia. De grootste EV6 ter wereld staat tevens symbool voor het inmiddels grootste automerk van Nederland afgaande op het aantal verkochte auto's in 2021.

De Giant EV6 is tot in detail een échte GT-Line, de meest verkochte uitvoering van dit elektrische model. Met zijn lengte van 9,5 meter, breedte van 3,7 meter en hoogte van 3,2 meter is de in Runway Red gespoten Kia niet te missen. En wie de 19 of 20 inch velgen van de productieversie al groot vindt, de velgmaat van Giant EV6 is 43 inch!

De Giant EV6 is de opvolger van de twee Giant Picanto's die hem voorgingen. Het is alweer tien jaar geleden dat Kia Nederland de eerste Giant Picanto voor de deur parkeerde, toen het merk zich vestigde in het nieuwe hoofdkantoor. Hij werd in 2017 vervangen door de Giant Picanto van de volgende generatie, die op zijn beurt nu is vervangen door de nieuwste nekkendraaier van Kia.

Kia EV6 gearriveerd in Nederland

7 oktober 2021

Kia EV6 per direct te bestellen

3 mei 2021

Kia maakt prijzen EV6 bekend

22 april 2021

Kia werkt samen met IONITY

22 april 2021