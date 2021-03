Kia onthult EV6

15 maart 2021 | Kia heeft, voorafgaand aan de wereldpremi√®re, de eerste beelden onthuld van het exterieur en interieur van de EV6. De EV6 is ontworpen volgens de nieuwe ontwerpfilosofie 'Opposites United' van Kia die is ge√Įnspireerd op de contrasten in de natuur en de mensheid. Centraal in de ontwerpfilosofie staat een nieuwe visuele identiteit die positieve krachten en natuurlijke energie oproept, met contrasterende combinaties van scherpe stilistische elementen en sculpturale vormen.

De EV6 is de eerste volledig elektrische Kia die is ontworpen volgens de nieuwe designfilosofie, die de verschuivende focus van Kia naar elektrificatie belichaamt. Het onderscheidende ontwerp is geïnspireerd op een crossover en is gebaseerd op het gloednieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP).

De EV6 is de eerste Kia die geheel is ontworpen volgens de nieuwe ontwerpfilosofie 'Opposites United', de basis van het design van alle toekomstige Kia-modellen. De filosofie is gebaseerd op vijf belangrijke pijlers: 'Bold for Nature', 'Joy for Reason', 'Power to Progress', 'Technology for Life' en 'Tension for Serenity'.

Bold for Nature is gebaseerd op de interactie met de natuur vol details, vormen en verhoudingen die zowel in de natuurlijke als de menselijke wereld voorkomen. Deze ontwerppijler creëert organische, maar toch technische structuren en afwerkingen voor het interieur. De exterieurdesigns worden gekenmerkt door een combinatie van duidelijke en eenvoudige lijnen met gedurfde, steeds veranderende oppervlakken.

Joy for Reason richt zich op het gevoel en de sfeer die de toekomstige modellen van Kia gaan oproepen. Toekomstige ontwerpen moeten het emotionele met het rationele doen versmelten, door modellen te creëren die de bestuurder en passagiers inspireren en laten ontspannen. Een belangrijk aspect van deze pijler is de toepassing van nieuwe organische materialen en meer gewaagde kleuren voor extra jeugdigheid en speelsheid.

Power to Progress bouwt voort op het huidige sterke design van het merk. Door gebruik te maken van de skills en expertise van het Kia-designteam, moeten de ontwerpen en lay-outs van de toekomstige producten van het merk blijven evolueren. Toekomstige ontwerpen worden ontwikkeld en verbeterd op basis van ervaring en creativiteit.

Technology for Life omarmt nieuwe technologieën en innovaties om positieve interacties tussen mens en machine te bevorderen. De toekomstige modellen van het merk beloven een in-car user experience (UX) van de volgende generatie die, door middel van slim design en innovaties op het gebied van verlichting en connectiviteit, voor een optimale interactie zou zorgen tussen de inzittenden en de auto.

Tension for Serenity richt zich op de spanning tussen tegengestelde krachten en creatieve contrasten, en erkent het evenwicht dat hieruit voortkomt. Het genereert opvallende ontwerpconcepten die gebruik maken van scherpe, zeer technische details om oppervlaktespanning te creëren, en een geharmoniseerde, toekomstgerichte ontwerpvisie te realiseren.

Het exterieurdesign van de EV6 is een weergave van 'Power to Progress'. Aan de voorzijde zorgt de karakteristieke dagrijverlichting voor een strakke, moderne uitstraling. Deze maakt deel uit van de 'Digital Tiger Face' van de auto, een nieuwe interpretatie van de 'Tiger Nose Grille' voor het geëlektrificeerde tijdperk. De koplampen bevatten een 'sequentieel' dynamisch lichtpatroon. De lage luchtinlaat zorgt voor een visuele verbreding van de voorzijde van de auto, waardoor de hightech uitstraling wordt geaccentueerd. Voor een optimale aerodynamica wordt de lucht door en onder de vlakke vloer van de auto geleid.

Van opzij valt de op een crossover geïnspireerde designesthetiek op, die modern, strak en aerodynamisch is. Het profiel staat in contrast met scherpe lijnen en hightech details om een gevoel van spanning in het ontwerp te creëren. Een naar achteren gebogen voorruit zorgt voor dynamiek en doelgerichtheid, terwijl de gedurfde achterste 'heupen' visueel volume toevoegen. Langs de onderkant van de deuren loopt een karakterlijn die zich uitstrekt tot boven de achterwielkasten, waardoor het profiel van de auto visueel wordt verlengd.

Voor een lage luchtweerstand is de achterzijde voorzien van een aflopende C-stijl met een geïntegreerd zwart glanzend inzetstuk dat het vensterglas visueel breder maakt. Daarboven is een prominente dakspoiler gemonteerd die de lucht naar beneden leidt naar een verhoogde onderste spoiler die bovenop het unieke achterlichtcluster is bevestigd.

Een van de meest opvallende elementen van het nieuwe interieur is het naadloze, gebogen high-definition beeldscherm (AVN). De eenvoudige vormtaal van het brede gebogen scherm en het slanke dashboard creëren een ongekend gevoel van ruimte. De AVN strekt zich uit van het stuurwiel tot het midden van de auto en bevat een instrumentenpaneel vóór de bestuurder en groot scherm voor het infotainment en de navigatie boven de middenconsole. Het zeer brede scherm biedt de bestuurder een meeslepende ervaring, terwijl een minimaal aantal fysieke knoppen voor een overzichtelijke en rustgevende rijervaring zorgt. Onder het AVN-scherm kunnen passagiers de instellingen van de verwarming, ventilatie en airconditioning regelen met behulp van haptische 'knoppen'. Eronder bevindt zich een paneel dat naar voren afloopt, wat een gevoel van ruimte en openheid creëert.

De stoelen zijn slank en lichtgewicht. Ze zijn bekleed met moderne, visueel aantrekkelijke en robuuste stoffen gemaakt van gerecycled plastic.