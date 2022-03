Kia EV6 wint twee Red Dot Design Awards

Als eerste exclusief elektrische auto van Kia symboliseert de EV6 de nieuwe richting van het merk, dat transformeert tot een aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen. De elektrische crossover is geheel ontworpen volgens 'Opposites United', de nieuwe ontwerpfilosofie van Kia die staat voor een visuele identiteit met contrasterende combinaties van scherpe stilistische elementen en sculpturale vormen. De EV6 is ook de eerste Kia die is gebaseerd op het geavanceerde Electric-Global Modular Platform (E-GMP) van het merk.

Karim Habib, hoofd van het Kia Design Center over de nieuwste onderscheidingen: "De EV6 is een zeer belangrijk model voor Kia, aangezien het onze eerste dedicated EV is waarmee we een nieuw tijdperk betreden. We hebben de ambitie om de grenzen van autodesign te verleggen met inventieve, gedurfde en toekomstgerichte ontwerpen. Deze twee nieuwe Red Dot-awards zijn veelzeggende erkenningen voor onze nieuwe aanpak."

De EV6 is de nieuwste Kia die is bekroond met Red Dot Awards. Sinds 2009, toen de Kia Soul, de eerste auto van een Koreaans merk, deze designprijs ontving, zijn in totaal 27 Kia-modellen bekroond met de award. De EV6 is alweer de zesde Kia die is verkozen tot overall winnaar van de competitie - 'Best of the Best'.

De EV6 is sinds zijn lancering vorig jaar buitengewoon positief ontvangen en uitgeroepen tot winnaar van een groot aantal jaarlijkse verkiezingen. Naast de 'Red Dot' en 'Auto van het Jaar 2022'-awards, heeft de elektrische crossover van Kia onder meer ook de titels 'Duitse auto van het jaar 2022' in de premium-categorie, 'Ierse auto van het Jaar 2022', 'What Car? Car of the Year 2022' en 'Topgear Crossover of the Year 2022' gewonnen. In februari werd de EV6 ook uitgeroepen tot 'EV van het jaar 2022' door de Vereniging Zakelijk Rijders (VZR).

De Red Dot Awards behoren tot de meest prestigieuze designprijzen ter wereld. De awards, in 1955 geïntroduceerd door het Design Center van Noordrijnâ€'Westfalen, Duitsland worden jaarlijks uitgereikt in de categorieën Product Design, Brands & Communication en Design Concept. De inzendingen van dit jaar werden beoordeeld door een 50-koppige internationale jury bestaande uit onder meer designers en vakjournalisten. Naast esthetiek zijn ook criteria zoals functionaliteit, ergonomie, kwaliteit en duurzaamheid van groot belang. In de subcategorie "Innovative Products", die ook door de EV6 is gewonnen, ligt de focus op de innovatieve eigenschappen van het product.